La Ley de Concordia presentada por Vox es rechazada por "falta de forma", según De Miguel

Ep.

La propuesta de Ley de Concordia presentada por el Grupo Parlamentario Vox en la Asamblea de Extremadura ha sido rechazada por "falta de forma", según ha adelantado este miércoles la portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel.

Cabe recordar que Vox registró este pasado viernes dicha propuesta de ley que derogaría la Ley de Memoria Histórica y Democrática de la región de 2019 y cuya tramitación desligó de la negociación de los Presupuestos regionales (PGEx) para 2025.

"No sabemos si esta ley pretendía ser un ariete en la negociación presupuestaria pero lo que está claro es que el Partido Popular no votó a favor de la Ley de Memoria Democrática y yo creo que no tendría ningún problema en apoyar una ley que viene a ser una reversión en derechos y retrotraernos a las épocas más oscuras que sufrió este país en nuestra historia contemporánea", ha aseverado De Miguel.

Así, la portavoz de Unidas por Extremadura ha emplazado a ver cuál es el desarrollo de esta cuestión, pero ha incidido en que Vox se "equivocó" a la hora de presentar esta propuesta de ley, lo que ha motivado que la misma haya sido tumbada este pasado martes.

Irene de Miguel ha informado de este tema en la rueda de prensa en la que ha informado de la presentación de una enmienda a la totalidad de los Presupuestos Generales de Extremadura (PGEx) para 2025 y que se sustanciará este viernes.

TRANSPORTE SANITARIO TERRESTRE

Por otro lado, y a preguntas de los medios sobre la anulación de la licitación del transporte sanitario terrestre en la región, De Miguel ha recordado que su grupo siempre ha defendido que el modelo es el de la "integración del transporte sanitario en el servicio público de salud".

"Hemos pasado de Guatemala a Guatepeor y no se soluciona. Estamos viendo cómo las empresas de transporte sanitario son empresas que no conciben dar un servicio de calidad manteniendo unas condiciones laborales dignas", ha dicho.

En opinión de De Miguel, Extremadura cuenta con un "peor" transporte sanitario que el de "hace cinco años", algo que los extremeños "no se merecen". "No se merecen tener un servicio tan deteriorado y un servicio que causa tanto dolor porque es un servicio fundamental en una tierra tan dispersa como la nuestra", ha añadido.

Por ello, ha indicado que no sabe qué le falta al PP para darse cuenta de que la "única solución real" para mejorar el servicio de ambulancias es que esté gestionado "directamente desde lo público" para así "garantizar un servicio de calidad" y unas "condiciones laborales dignas".

En este punto, De Miguel ha recordado que los trabajadores del sector en Extremadura son los "peor remunerados de todo el país". "Precisamente no se hacen pocos kilómetros y precisamente se tiran horas dentro de estos coches que muchas veces, además, no cuentan con las condiciones de seguridad necesarias para realizar el trabajo", ha apuntado.

Así, y en su opinión, el transporte sanitario terrestre es uno de los "problemas más claros" que tiene el Servicio Extremeño de Salud y que tiene "una de las soluciones también más claras", por lo que ha afeado que el PP, con este "fanatismo ideológico que le caracteriza", se niegue a asumir que "nada de lo que se gestione desde lo público puede ser la solución y es todo lo contrario".