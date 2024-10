Proyecto Transcom Euroace celebra en Mérida la segunda reunión presencial de coordinación

El proyecto europeo Transcom Euroace, que lidera la Agencia Extremeña de la Energía (Agenex) y en el que participan otras doce entidades de Extremadura, la Región Centro y el Alentejo portugués, celebrará su segunda reunión presencial de coordinación este jueves, 3 de octubre, en Mérida.

En concreto, el encuentro tiene como objetivo abordar la situación actual del proyecto y las próximas actividades a desarrollar por el consorcio.

Además, contará con la presencia de EnVerde, cooperativa extremeña de consumo de energía renovable, que compartirá su experiencia con los socios del proyecto.

El proyecto Transcom Euroace busca desarrollar una red transfronteriza de comunidades energéticas locales, gracias a la creación de un Servicio Transfronterizo de Asesoramiento Comunitario (STAC) en toda la zona Euroace.

Este servicio permitirá implementar un sistema de apoyo para los actores interesados en la creación y desarrollo de comunidades de energía que involucren a la sociedad civil, al sector privado y a las autoridades locales y regionales.

De esta forma, ayudará a crear nuevas comunidades de energía a ambos lados de la frontera, que se aunarán en una red común que optimice la gestión energética y transfronteriza de los servicios ofrecidos, incluyendo la movilidad sostenible, según ha informado la Junta en una nota de prensa.

Transcom Euroace comenzó su andadura en noviembre de 2023 con una reunión inicial en Badajoz. Meses después, el consorcio volvió a reunirse en el municipio portugués de Portalegre para llevar a cabo la primera reunión de coordinación.

CONSORCIO

Cabe destacar que además de Agenex, el consorcio está formado por Agência Regional de Energia e Ambiente do Norte Alentejano e Tejo (AREANATejo), las Direcciones Generales de Cooperativas y Economía Social y de Desarrollo Rural de la Junta de Extremadura, las Diputaciones Provinciales de Badajoz y Cáceres, Universidad de Extremadura, Universidad de Évora, Comunidade Intermunicipal do Alto Alentejo (Cimaa), Comunidade Intermunicipal do Alentejo Central (Cimac), Comunidade Intermunicipal da Beira Baixa (Cimbb), Comunidade Intermunicipal do Baixo Alentejo (Cimbal) y la Federación de Municipios y Provincias de Extremadura (Fempex).

El proyecto, que finalizará en diciembre de 2026, cuenta con un presupuesto de 2.324.515,97 euros y está cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder) en la tercera convocatoria del Programa Interreg VI-A España-Portugal (Poctep) 2021-2027.