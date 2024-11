Osuna no prevé que Zona de Bajas Emisiones suponga nuevas restricciones al tráfico

Ep.



El alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, no prevé que la nueva ordenanza que regulará la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) suponga nuevas restricciones al tráfico a las ya existentes en la ciudad, debido a que cuenta en su casco histórico con "muchas" calles peatonales y de plataforma única, algunas de ellas con los accesos limitados.



El regidor municipal se ha pronunciado así al ser preguntado sobre la consulta ciudadana que ha iniciado el consistorio emeritense para elaborar la ordenanza que regulará la ZBE en Mérida, siguiendo el proceso que marca la Unión Europea, que obliga a impulsar estas restricciones en todas las ciudades de más de 50.000 habitantes.



Con esta consulta se pretende recabar información sobre lo que opinan los ciudadanos de las zonas de bajas emisiones y "cómo ven ellos que se podría mejorar la calidad del aire en las ciudades y como mejorar esa reducción de emisiones".



Una ZBE que, ha recordado el alcalde, es una "obligación" de la Unión Europea. "Esto no es opcional, es una acción que hay que hacer", ha abundado, para matizar que el diseño de la misma depende de varios factores, como el nivel de contaminación atmosférica, por lo que "no son las mismas restricciones aplicables a zonas de bajas emisiones en Mérida que en Madrid", ha señalado.



Tras la consulta se realizará un informe ambiental para conocer la calidad del aire y las emisiones en el término municipal, ya que "los gases no están en un sitio concreto". Con todos los resultados se redactará una ordenanza que se elaborará "con toda la ciudadanía y los grupos políticos", ha señalado.



En todo caso, el alcalde ha remarcado que la "ventaja" con la que cuenta Mérida es que, además de "no tener un alto nivel de emisiones", ya cuenta con "muchas zonas de la ciudad" que, o bien son peatonales o bien son calles por las que "no hay un tráfico excesivo".



Por ello, Rodríguez Osuna no prevé que haya "ningún tipo de restricción a lo que se refiere al tráfico, a vehículos y a coches en el casco histórico", entre otras cosas, porque ya hay "más calles peatonales que las que hay en ninguna ciudad", y porque ya hay "muchas restricciones de tráfico que no son de ahora", sino que empezaron a implantarse en 2001.



"Esto al final es una obligación, hay que hacerlo. Habrá una ordenanza, un proceso participativo, y desde mi punto de vista no habrá restricciones más de las que existen hoy en día sin esa ordenanza de bajas emisiones", ha comentado.



CÁMARAS DE INFORMACIÓN DEL TRÁFICO



Con respecto a la instalación de cámaras en la ZBE, ha remarcado que son "fuentes de información" para el control de los flujos de tráfico y para la toma de decisiones sobre, por ejemplo, un cambio de sentido en una calle.



El alcalde reconoce que este asunto necesita "mucha pedagogía", pero ha insistido en que estas cámaras "no tienen un sentido coercitivo", y no son "para controlar o para denunciar o para sancionar, son para recabar información para poder tomar mejores decisiones", ha aclarado.



En todo caso, ha señalado que aún quedan algunos meses hasta la aprobación de la ordenanza, por lo que queda tiempo para explicar esta cuestión a la ciudadanía.



El alcalde ha desligado estas cámaras de las 42 que están ya instaladas, pero que aún no están en funcionamiento, ya que están "pendientes de una autorización", que son las del proyecto de inteligencia artificial del proyecto Smart Cities, de la Diputación de Badajoz, y que son para "vigilar los monumentos", en cuyos entornos se encuentran.



Un proyecto que está "pendiente de su instalación definitiva y su aprobación" por una comisión jurídica de la que forman parte el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, la Delegación de Gobierno, que es la que autoriza la puesta en funcionamiento de esas cámaras, entre otras instituciones. Por lo tanto, "hoy en día no hay ninguna cámara funcionando" en Mérida, ha aseverado el alcalde.



ACCESO A FONDOS EUROPEOS



Por último, ha recordado que gracias a este proyecto zonas de bajas emisiones el ayuntamiento puede concurrir a fondos europeos que están permitiendo la expansión de la plataforma única en más calles de la ciudad sin que ello suponga "ni un euro" para el presupuesto municipal.



Este es el caso de obras como las de las calles Félix Valverde Lillo, Suárez Somonte, Travesía de Parejo, Hernán Cortés o la Rambla de Santa Eulalia, donde además se están eliminando "los problemas de accesibilidad", que es "lo fundamental", además de renovar tuberías o eliminar cableado aéreo.



Al respecto, ha abundado, en respuesta a las quejas ciudadanas sobre la duración de estas intervenciones, que no se limitan a "cambiar una baldosas por otras", sino que se están "cambiando las tripas", aumentando la capacidad de conexión de red y fibra y de abastecimiento de agua, sustituyendo las viejas tuberías de fibrocemento por materiales más duraderos.



"Es una verdadera revolución en cuanto a la mejora de la calidad de vida de los vecinos en conexión de fibra, de agua, de luz, eliminación de cableado y, por supuesto, más importante, la accesibilidad universal, que es un objetivo prioritario de nuestro gobierno", ha subrayado.