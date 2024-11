Mi postre favorito, la película de Maryam Moghadam y Behtash Sanaeeha, en el FCIMérida

Este miércoles, 27 de noviembre, se estrena en el Festival de Cine Inédito de Mérida la película iraní Mi postre Favorito, de la directora Maryam Moghadam y el cineasta Behtash Sanaeeha, que se podrá ver a las 21:00 horas, así como este jueves, día 28, a las 18:30 horas, en los Cines Victoria.

En concreto, esta cinta está enmarcada en la XIX edición del certamen, dentro de cuya programación se podrá ver también este miércoles, a las 18:30 horas, la segunda sesión del Jockey, la película del director argentino Luis Ortega.

Las entradas ya se pueden conseguir en los cines y a través de la página web https://festivalcinemerida.com/, según informa el FCIMérida en una nota de prensa.

Mahin, de 70 años, vive sola en Teherán desde que murió su marido y su hija se mudó a Europa. Desde su independencia, Mahin desafía las expectativas de su entorno conservador. Más aún cuando inesperadamente conoce y empieza una relación con un taxista llamado Faramarz al que conoce un día de forma casual

Cabe destacar que esta película se presentó en el Festival de Berlín 2024, en la Sección Oficial a Concurso, consiguiendo el Premio Fipresci. También estuvo en el certamen Seminci de Valladolid 2024, en la Sección Oficial a Concurso. Es la primera participación de Maryam Moghaddam y Behtash Sanaeeha en el FCIMérida.

Maryam Moghaddam nacio? en Tehera?n (Ira?n). Es actriz, guionista y directora. Se graduó? por la Escuela de Artes Escénicas de Gotemburgo (Suecia). Ha trabajado como actriz en varios teatros suecos. Protagonizo? diversas películas iranís, entre ellas ‘Closed Curtain’ (Jafar Panahi y Kambuzia Partovi, 2013), Mejor Guion en el Festival de Berli?n. Behtash Sanaeeha nacio? en Shiraz (Ira?n).

Después de licenciarse en Arquitectura, comenzó? a escribir guiones y dirigir cortometrajes, documentales y anuncios. Su primer largometraje de ficcio?n fue ‘Risk of Acid Rain’ (2015), coescrito junto a Maryam Moghaddam, con quien posteriormente codirigió? el largometraje documental ‘The Invincible Diplomacy of Mr Naderi’ (2017). El siguiente trabajo de ambos, ‘El perdo?n’ (2021), se estrenó? en Berli?n y conquisto? el Premio Pilar Miro? a la Mejor Dirección Novel en Seminci.

Finalmente, ‘Mi Postre Favorito’ (2024) también tuvo su estreno mundial en la Berlinale, donde se alzo? con el premio Fipresci de la crítica internacional, antes de concursar en la Sección Oficial de la Seminci 2024.