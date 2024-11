Programa doble para cerrar la Sección Oficial de la XIX edición del FCIMérida

Este jueves, 28 de noviembre, se estrenan en el Festival de Cine Inédito de Mérida, en una programación doble, la película australiana Memorias de un caracol, de Adam Elliot, y el cortometraje de producción extremeña O estado del alma, de la directora Sara Naves, que se podrán ver a las 21:00 horas; así como el viernes 29, a las 18:30 horas, en los Cines Victoria.

En concreto, esta cinta y el corto están enmarcados en la XIX edición del certamen, en el que además, este jueves, a las 18:30 horas, se podrá ver la segunda sesión del Mi postre favorito.

Las entradas ya se pueden conseguir en los cines y a través de la página web https://festivalcinemerida.com/, según informa el FCIMérida en una nota de prensa.

La película está ambientada en Australia, en los años 70. Grace Pudel es una solitaria e inadaptada niña aficionada a coleccionar figuras decorativas de caracoles y con un amor profundo por las novelas románticas. La muerte de su padre cuando tan solo es una niña, la lleva a separarse de su hermano mellizo Gilbert, hecho que la aboca a una espiral de ansiedad y angustia.

Sin embargo, la esperanza vuelve a su vida cuando conoce a una excéntrica anciana llena de determinación y amor por la vida llamada.

La obra dirigida por Elliot estuvo presente en el Pinky Festival de Annecy, en su Sección Oficial, donde consiguió el Premio Cristal al Mejor Largometraje. En el Festival de Sitges se alzó con el Premio a Mejor Película de Animación.

Se trata de la primera participación de Adam Elliott en el FCIMerida. Adam Elliot (Berwick, Australia. 1972) comenzó su carrera con la trilogía de cortometrajes animados ‘Uncle’ (1997), ‘Cousin’ (1999) y ‘Brother’ (2000).

En 2004 ganó el Oscar al Mejor Cortometraje de Animación con ‘Harvie Krumpet’, que recibió asimismo el Premio Especial del Jurado, el Premio del Público y el FIPRESCI en Annecy, entre otros galardones. Además, con ‘Ernie Biscuit’ (2015), obtuvo el premio al mejor corto de animación de la Academia de Cine y Televisión de Australia.

Su primer largometraje animado, ‘Mary and Max’, tuvo su estreno mundial en Sundance 2009, recibió una mención especial en Generation14 plus del Festival de Berlín y el Cristal a la Mejor Película en Annecy, galardón que ha vuelto a conseguir este 2024 con el segundo, Memorias de un Caracol (‘Memoir of a Snail’).