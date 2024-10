El SES prevé comenzar a vacunar de gripe y Covid por las tardes sin cita

Ep.

El Servicio Extremeño de Salud (SES) está ultimando el operativo para iniciar la vacunación contra los virus respiratorios por las tardes y sin cita previa antes incluso de la fecha prevista, que era la segunda quincena del mes de noviembre.



Así lo ha avanzado este miércoles la consejera de Salud y Servicios Sociales, Sara García Espada, quien ha subrayado el buen ritmo de vacunaciones de este año, de modo que en las dos primeras semanas de la campaña se han duplicado las dosis administradas para prevenir la gripe y el Covid.



La campaña arrancó el pasado 14 de noviembre para más de 300.000 extremeños, entre los que se incluyen todos los mayores de 60 años, aunque también se recomienda la dosis a las personas internas en centros de discapacidad, embarazadas y puérparas (hasta los seis meses tras el parto), los menores de 60 años con factores de riesgo, personal sanitario y sociosanitario y trabajadores de servicios públicos esenciales, como bomberos o policías.



Hasta la fecha se han puesto 120.239 vacunas contra la gripe, el 40% de la población diana total, y de Covid se han alcanzado las 62.943 dosis, en torno a un 25% de la población diana total.



García Espada ha mostrado su agradecimiento a la población por su responsabilidad al acudir a vacunarse, y también a los profesionales sanitarios, en especial los de enfermería, quienes han realizado sus aportaciones para el desarrollo de la campaña que han permitido que la vacunación "se duplique con respecto al año pasado en el mismo periodo de tiempo".



En cuanto a la incidencia, en el caso de la gripe hay a día de hoy 19 casos por 100.000 habitantes en Atención Primaria, lo que supone un ligero aumento respecto a la semana anterior, mientras que en hospitales la tasa es de cero por 100.000 habitantes.



En cuanto al Covid, en Atención Primaria son 29 casos por 100.000 habitantes, también sube "muy ligeramente" en comparación con la semana anterior, cuando había 22, y en hospitales hay cero casos por 100.000 habitantes.



TAMBIÉN PARA LOS NIÑOS



A pesar del "éxito" en el ritmo de vacunaciones, la consejera incide en la importancia de la vacunación y por ello se ha apostado nuevamente por habilitar las vacunaciones en horario de tarde, sin cita previa, también para los niños, y al comienzo de la campaña, después del buen funcionamiento que tuvo en la anterior cuando se puso en marcha en enero.



Además, ha confirmado que los niños podrán acudir a estas vacunaciones por la tarde. "Va a ser posible. La vacunación de niños de gripe se va a llevar a cabo en esta campaña de vacunación de tarde sin cita para que los progenitores y los abuelos, en el caso que muchas veces acompañan a los niños, puedan ir y hacer una vacunación doble", ha señalado la consejera.



Por el momento se está preparando el protocolo interno con los enfermeros del SES para que haya "un despliegue en las ocho áreas de salud en el mismo momento", de modo que en los próximos días se determinará la fecha para el inicio de la campaña de vacunación sin cita que espera que sea "algún día antes de ese quince de noviembre que vaticinamos el año pasado".



Al respecto, ha pedido a quienes ya tengan cita por la mañana, que están completas para los próximos días, que la mantengan o en caso de que quieran acudir por la tarde cuando se inicie la campaña que la anulen.



El principal objetivo es conseguir aumentar la vacunación de gripe, sobre todo en los niños hasta 59 meses, y en este punto ha remarcado la apuesta del Servicio Extremeño de Salud por la adquisición de vacunas intranasales, de las cuáles pueden hacer uso los menores de entre 24 y 59 meses.



EL 98% VACUNADO CONTRA EL VRS



La consejera ha subrayado que la vacunación es efectiva para combatir las enfermedades respiratorias, y en este punto ha puesto como ejemplo el caso de la campaña contra el Virus Respiratorio Sincitial, responsable de la bronquiolitis, que "ha calado muy bien en la población", alcanzando actualmente una tasa de vacunación del 98% de la población diana, es decir, 3.696 niños.



Se trata de todos los niños desde el nacimiento hasta los seis meses de edad y hasta los dos años en aquellos que presentan factores de riesgo. Por tanto, cuando se sitúa la tasa de vacunación en el 98% no quiere decir, ha aclarado la consejera, que aún falte el 2 por ciento restante, puesto que "los niños continúan naciendo hasta el fin de la campaña".



El resultado de esta alta vacunación es que "las urgencias no están colapsadas ni la UCI pediátrica ni los hospitales, porque a día de hoy la tasa de VRS en ingresos hospitalarios en niños es cero en Extremadura", ha incidido.



En todo caso, la consejera ha advertido que en las próximas fechas se va a producir un ascenso en la incidencia para la cual el plan de contingencia está "perfectamente preparado para absorberlo", gracias a que Extremadura es, junto con Castilla y León, las dos únicas comunidades con un sistema centinela que realiza "un seguimiento exhaustivo, caso a caso".



VIRUS DEL NILO



Por otro lado, respecto a la situación del virus del Nilo Occidental, la consejera ha confirmado que en los últimos días no se han detectado nuevos casos y que actualmente solo hay una persona ingresada, en la UCI del Hospital Universitario de Cáceres, con evolución "favorable".



Al contrario que en la gripe o el Covid, aquí el calendario favorece al descenso en el número de casos, una vez se reduce la población de los mosquitos que transmiten la enfermedad, si bien el SES no pierde la vigilancia. "Seguimos expectantes", ha subrayado la consejera, quien asimismo ha recordado el trabajo conjunto con las consejerías de Presidencia y la Agricultura para la próxima campaña de tratamiento para atacar la población de mosquitos en fase de larva al inicio del próximo año para reducir su población en los meses de más calor.



La consejera de Salud y Servicios Sociales ha aportado estos datos en respuesta a los periodistas en una comparecencia para presentar la Campaña de Promoción de Acogimiento Familiar 'Sé parte de su historia'.