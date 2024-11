Guardiola anuncia aceptación consideración lengua azul como consecuencia cambio climático

Ep.



La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha anunciado que el Ministerio de Agricultura ha dado "luz verde" a la petición del Ejecutivo regional de solicitar a la UE que incluya la lengua azul en las ayudas frente al cambio climático, al considerar que dicha enfermedad es "consecuencia" del mismo.



Así, ha añadido que, una vez que se ha logrado incluir en la UE esta petición, en el momento en el que esté aprobado el reglamento comunitario, el Gobierno de Extremadura modificará el Plan de Desarrollo Rural para de ese modo destinar fondos a "compensar" a los ganaderos afectados por dicha enfermedad en sus explotaciones y que cumplan con las condiciones establecidas en la normativa europea.



"Nosotros vamos a seguir centrados en resolver los problemas, que es lo que nos preocupa y nos ocupa", ha espetado la presidenta de la Junta, que ha pedido al PSOE que "reme a favor" y empiece a realizar una oposición "constructiva, útil, leal y a la altura" en la comunidad.



Así, en respuesta a una pregunta sobre la cuestión formulada por el PSOE en el pleno de la Asamblea de este jueves, María Guardiola ha subrayado que el Gobierno extremeño está poniendo "todos los recursos necesarios" para la compra de vacunas, así como se mantiene "en permanente contacto" con el sector para implementar "más medidas y soluciones" ante la lengua azul.



En esta línea, ha destacado también que la Junta de Extremadura está administrando las vacunas frente a dicha enfermedad de forma "totalmente gratuita" a "todos" los ganaderos de la región, algo que según ha apuntado no pueden decir todas las comunidades, puesto que por ejemplo Castilla-La Mancha "está haciendo que sean sus ganaderos los que paguen las vacunas.



Tras incidir en que el de la lengua azul es un "problema" que no sólo sufre la cabaña ganadera extremeña sino que "es un problema de país", ha criticado la respuesta otorgada a esta cuestión por el PSOE cuando durante sus años de gobierno en la región, al tiempo que ha defendido la "apuesta" del actual Ejecutivo autonómico por la vacunación, al igual que según ha indicado mantiene el Ministerio de Agricultura.



En este sentido, como medidas frente a la enfermedad, Guardiola ha explicado que desde que se conoció la entrada en la comunidad de nuevos serotipos la Junta no ha dejado de estar en "contacto" con los laboratorios, de tal modo que ha comprado ya 2,5 millones de dosis de vacunas del serotipo 3, ha reservado "las del resto de serotipos a la espera de stock", y lleva invertidos además más de 3 millones de euros.



Además, ha destacado que gracias a la "colaboración institucional" con otras CCAA la Junta de Extremadura ya dispone de dosis del serotipo 8 para vacunar a los corderos que van a exportación y que el mercado "no sufra".



Ha reprochado, asimismo, la postura del PSOE en esta materia, y ha pedido a este partido que "reme a favor". "A ver cuando se enteran de que la gente está harta de su manoseo político a costa del dolor y del sufrimiento de los demás. Lo normal y lo razonable, si a ustedes les importara algo Extremadura y los extremeños, es que en esto y en otras muchas cuestiones lo que estuvieran haciendo es remar a favor", ha espetado a los socialistas.



PSOE



Por su parte, el presidente del Grupo Socialista en la Asamblea, José María Vergeles, ha alertado de que Extremadura está viviendo las "consecuencias" de la "emergencia climática" en cuestiones, entre otras, como la sanidad animal a través de enfermedades como la lengua azul, y ha pedido a la Junta que actúe para defender al sector de sus consecuencias y abandone el "desprecio" al que hasta ahora están sometiendo al mismo.



A su juicio, con el "desprecio" a los ganaderos de la región ante esta enfermedad por parte de la Junta, debido a que se han "negociado mal" las vacunas, entre otras cuestiones, el futuro de "muchas familias está muy comprometido", ya que las explotaciones están "absolutamente diezmadas".



En este sentido, ha advertido de que en los Presupuestos de Extremadura para 2025 "en la página 23 no aparece nada de la lengua azul", y ha reclamado a la Junta que compense al sector por las "pérdidas" que está sufriendo como consecuencia de dicha enfermedad.



Así, ha pedido que la Administración regional aclare si va a asumir el coste de la desinfectación de las explotaciones, además del proceso de vacunación, y si también va a realizar un "registro fiel" de los costes del saneamiento y del vaciado, de los costes de las pérdidas de cabezas y de cara a la campaña de Navidad. "Señora Guardiola, respóndale a los ganaderos, respóndale a los veterinarios, respóndale a la sociedad extremeña".