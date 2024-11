Ayuntamiento Cáceres ultima el envío de dos camiones con ayuda a zona afectada por la DANA

Ep.

El Ayuntamiento de Cáceres ha recibido ya la autorización para realizar el primer envío de ayuda a la zona afectada por la DANA, por lo que se prevé que salgan al menos dos camiones con dirección a Merca Valencia y la localidad de Paiporta, que son los lugares indicados para recibir el cargamento por el Ayuntamiento de Valencia, con el que se está coordinando el envío.

Así lo ha explicado el alcalde cacereño, Rafael Mateos, que ha subrayado que en este primer envío se trasladarán principalmente productos sanitarios, artículos de limpieza, equipos de protección individual como guantes y mascarillas, y alimentos no perecederos.

Todo ello está ya catalogado en las cuatro naves CIFE situadas en Pinilla que se llenaron de donaciones durante el fin de semana, de manera que el consistorio cacereño ha tenido que habilitar una quinta nave en el polígono industrial de Capellanías para seguir almacenando la mercancía.

En total, tiene ya preparados 150 palets con diversos productos que se irán enviando según se vaya demandando desde las áreas afectadas por la riada. "Esta mañana a primera hora hemos recibido la autorización para llevar a cabo el primer envío desde Cáceres", ha manifestado el regidor, que ha aclarado que se está cerrando la negociación con las empresas de los camiones, y "en las próximas horas" saldrá la mercancía rumbo a Valencia, "que es donde creo que tiene que estar", ha apostillado.

Mateos ha vuelto a agradecer la generosidad de los cacereños "porque ha sido abrumador lo que se ha recogido en los últimos días", y ha pedido que ahora se prioricen las donaciones económicas a ongs que actúan sobre el terreno y "cuando nos vuelvan a demandar bienes materiales, se volverán a pedir".

De hecho, el propio ayuntamiento cacereño va a proponer que el fondo de cooperación de urgencia del IMAS, dotado con 5.000 euros, se destine íntegramente a los afectados por la DANA. "Por desgracia esto va a ser muy largo... y vamos a tener que estar ayudando durante muchas semanas a nuestros amigos valencianos y a nuestros compañeros de allí", ha subrayado Mateos.

"Por lo tanto, tengamos cabezas, racionalicemos los envíos, y lo importante es que esa cooperación, esa solidaridad, esté organizada y esté coordinada", ha recalcado.

SITUACIÓN DANTESCA

Respecto a los doce policías locales de Cáceres que se han desplazado a la zona, el alcalde ha dicho que "la situación que están viviendo allí es dantesca". "He hablado con ellos y me dicen que no nos podemos imaginar lo que hay allí", ha indicado el alcalde, que ha ofrecido a los agentes toda su disposición "para lo que necesiten".

"Les agradezco el esfuerzo que están haciendo, porque iban para prestar servicios de doce horas, pero las jornadas se alargan hasta catorce, quince horas, porque les pueden las ganas de ayudar", ha concluido el alcalde.

Mateos ha hecho estas declaraciones este martes a preguntas de los medios sobre este asunto tras la presentación de un congreso de turismo de interior que va a tener lugar en Cáceres del 26 al 28 de noviembre.