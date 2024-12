Junta finalizará EX-A1 entre Moraleja y Monfortiño con modelo colaboración público-privado

La portavoz de la Junta de Extremadura, Victoria Bazaga Gazapo, ha informado este lunes de una serie de medidas aprobadas en la reunión del Consejo de Gobierno dentro del ámbito de las infraestructuras, destacando que "las conexiones dentro de nuestro territorio son fundamentales para el desarrollo de Extremadura".

Así pues, ha anunciado que en la reunión del Gobierno regional "hemos dado un paso crucial para terminar las obras de la autovía EXA1 entre Moraleja y la localidad portuguesa de Monfortinho".

Concretamente, tal y como ha explicado, el Consejo de Gobierno ha aprobado la contratación del estudio de viabilidad para la construcción de ese tramo que unirá el norte de Extremadura con Portugal.

Además, ha subrayado que la "finalización de la EXA1 será posible gracias a la primera obra que vamos a impulsar con el nuevo modelo de colaboración público-privada de la Junta", a la que seguirán otras.

Y es que el Consejo de Gobierno ha autorizado la contratación del servicio de análisis de viabilidad y estructuración de las concesiones de obra pública para la redacción de proyecto, ejecución de obras, mantenimiento y conservación de varios tramos de la autovía autonómica EX-A1, por un importe de 729.217,23 euros.

Teniendo en cuenta la disponibilidad limitada de los recursos públicos y la necesidad de finalizar una de las infraestructuras de carreteras más necesarias para esta región, la autovía autonómica EX-A1, en su tramo de conexión con Portugal, la Consejería de Infraestructuras, Transporte y Vivienda se plantea acudir a otros tipos de financiación. En concreto, a modelos de colaboración público-privada.

De esta manera, con el objetivo de acometer de manera definitiva el desarrollo de una infraestructura que conecte con los grandes corredores del oeste peninsular, la Consejería se propone acudir a la figura de la concesión, prevista en el artículo 14 de la Ley de Contratos del Sector Público, para planificar, desarrollar y gestionar esta importante conexión.

El objeto de este expediente es licitar el contrato de servicio que engloba los trabajos de análisis y estructuración económico-financiera de la concesión y la documentación técnica necesaria para que el órgano de contratación redacte los pliegos técnicos y administrativos que regirán aquella, según informa la Junta en una nota de prensa.

OTRAS CONTRATACIONES

Por otro lado, el Consejo de Gobierno ha autorizado la contratación del servicio para la ejecución de las diversas operaciones de explotación de la Red de Carreteras de la Junta de Extremadura, cuyo importe global asciende a 8.503.135,26 euros.

En este caso, el contrato consiste en las actuaciones de conservación ordinaria y las actuaciones encaminadas a dotar de vialidad a la Autovía Autonómica EX - A1, en el tramo entre la A-5 y Moraleja oeste; y varias carreteras autonómicas.

Se trata de la EX - 119, la EX - 118, la EX - 108 en el tramo entre la A-5 y Moraleja, la EX - 102 en el tramo entre la EX - 118 y el límite con la provincia de Toledo; y la EX - 387 en el tramo entre Bohonal de Ibor y el límite con la provincia de Toledo.

El adjudicatario se encargará de realizar operaciones de gestión, de mantenimiento y mejora, tanto urgentes como planificadas; actuaciones en los Centros de Conservación y Explotación de Carreteras (Centros COEX), además de emitir informes técnicos sobre emergencias.

Cabe destacar que la duración de este contrato de servicios, incluidas las prórrogas, será de 48 meses, concluye el Ejecutivo.