El mercadillo franco de Cáceres sigue a la búsqueda de una ubicación

El mercadillo franco de Cáceres, que será trasladado desde su ubicación actual en Vegas del Mocho a otro espacio de la ciudad en las próximas semanas, sigue buscando un lugar que acerque las posturas de los vecinos y el Gobierno local, de manera que se planteará una solución que, "aunque no tenga la unanimidad social... sí congregue a una mayoría".

Así lo ha avanzado el alcalde cacereño Rafael Mateos, que ha reconocido las dificultades que están surgiendo a la hora de buscar una ubicación para el mercadillo semanal. Primero se propuso el parque empresarial de Mejostilla pero los vendedores ambulantes no quieren irse allí por su lejanía, y después se planteó el nuevo aparcamiento del Parque del Príncipe pero la orografía del terreno también lo desaconseja.

El barrio de Casa Plata tampoco es una alternativa apoyada por los vecinos, y desde el Ejecutivo local se descarta el recinto ferial, por no reunir las condiciones de servicios municipales, y tampoco se opta por la avenida Cordel de Merinas, por su proximidad al cementerio y los problemas que acarrearía en los accesos cuando hubiera enterramientos.

Todas estas propuestas se han puesto encima de la mesa, según ha apuntado el regidor cacereño que ha indicado que se ha constatado que "nadie quiere un mercadillo cerca de su casa". "Y eso es una realidad, todos queremos mercadillo, pero al final nadie lo quiere cerca de su casa", ha sentenciado.

Así las cosas, Mateos ha confirmado que el mercadillo va a salir de vegas del Mocho y que se está trabajando con los comerciantes y la Agrupación Vecinal para "intentar buscar el mayor consenso posible sin demora" porque hay que "buscar una solución".

El Gobierno local está a la espera de que la Agrupación Vecinal le traslade los acuerdos que ha adoptado en una reunión y, en función de esas propuestas, "el equipo de Gobierno tomará una decisión que trasladará también a los grupos municipales", ya que el asunto debe aprobarse en el Pleno municipal, según contempla la ordenanza reguladora.

"Nosotros estamos trabajando con los técnicos en diferentes opciones", ha incidido Mateos, que ha recalcado que "no existe una ubicación que sea perfecta e idónea" porque "la que tiene buenos accesos tiene malas comunicaciones, la que tiene malas comunicaciones de transporte público tiene vecinos cerca". "No existe el sitio ideal y no hay una ubicación de la que se pueda decir que reúne todos y cada uno de los requisitos", ha concluido.