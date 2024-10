Manzano dice que "ojalá" Vox presentara propuestas "concretas" sobre los PGEx 2025

Ep.



La consejera de Hacienda y Administración Pública de la Junta de Extremadura, Elena Manzano, ha señalado que "ojalá" el Grupo Parlamentario Vox pusiera encima de la mesa propuestas concretas sobre los Presupuestos Generales de Extremadura (PGEx) para 2025, con las que seguir "avanzando", como también confía en continuar con la negociación y avanzar "en buenos términos" al hilo de las propuestas del Grupo Socialista.



A preguntas de los periodistas sobre el proyecto de presupuestos para 2025, Elena Manzano ha destacado que "va bien" y que son los "mejores" con los que va a contar Extremadura, así como que esperan "las indicaciones del Grupo Socialista", desde donde hicieron unas "primeras aportaciones" que fueron valoradas por la Consejería y el viernes pasado realizaron una "primera toma de contacto" acerca de esas propuestas que les habían presentado.



Este martes, ha continuado, ha realizado otra llamada y espera poder hablar a lo largo del día para ver si continúan "con la negociación" y avanzan "en buenos términos".



Acto seguido, ha defendido que "son las mejores cuentas" con las que va a contar la región, las que tienen una mayor dotación presupuestaria y las que se destinan "a lo importante, que son esos servicios esenciales, que es esa Sanidad, esa Educación y esos servicios públicos de calidad", mientras que interpelada por si habrá más reuniones y si hay propuestas para sacar las cuentas adelante, ha apostillado que "sí, por supuesto", "conexión y hablando habitualmente con aquellos que han presentado propuestas".



En este punto, ha reconocido que no se "resiste" a decir "lo mismo de siempre": "ojalá el Grupo Parlamentario Vox pusiera encima de la mesa propuestas concretas con las que seguir avanzando".



"Estos presupuestos son los presupuestos de los extremeños, no concebimos que no haya aportaciones de los grupos parlamentarios que así los representan, que miren a Extremadura, que presenten sus propuestas y que podamos sacarlos adelante para que Extremadura siga creciendo", ha remarcado.



En este mismo sentido, y respecto a con quien ve más cercano alcanzar un acuerdo, Elena Manzano ha aseverado que quieren llegar a un acuerdo "con todos los que representan a los extremeños" y que están a las espera "de que así sea, de poder recibir esas propuestas y de seguir avanzando".



JUSTICIA TRIBUTARIA



La consejera de Hacienda y Administración Pública, Elena Manzano, ha hecho estas declaraciones a preguntas de los periodistas con motivo de su participación en el lanzamiento oficial del grupo empresarial BNI EXS Excelencia, en el Hotel Río de Badajoz, donde ha señalado que es un "honor" estar en la ciudad y, en este caso, con aquellos que generan riqueza y empleo en Extremadura y que son "tan importantes" para el gobierno de María Guardiola, además de recibir propuestas.



Acto seguido, ha destacado que "por fin Extremadura es fiscalmente muy competitiva", a tenor de lo cual ha recordado que este lunes recibió un reconocimiento en el Senado que decía que "por fin" la comunidad extremeña "ha dejado de ser un infierno fiscal, que a día de hoy la política tributaria genera crecimiento económico en la región y que, sin duda tenemos una fiscalidad mucho más justa que antes".



Al mismo tiempo, ha recordado que han bajado el IRPF y han eliminado el Impuesto sobre el patrimonio y el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, ante lo que ha expuesto que "queda mucho por hacer" y que están acometiendo una revisión "integral" de todo el sistema tributario y, de la mano de "grandes profesionales" como el citado grupo empresarial, seguirán ahondando en "esa justicia tributaria que queremos realizar".



HIDROCARBUROS



Sobre otro impuesto, el de hidrocarburos, y su valoración ante la sentencia del Tribunal Supremo que anula el tramo autonómico del impuesto de hidrocarburos y que obliga a la devolución de lo cobrado entre 2013 y 2018, la consejera de Hacienda y Administración Pública ha mostrado su "máximo respeto" a los pronunciamientos judiciales y ha recordado que se trata de un impuesto "especial" de titularidad estatal y que es el Estado el que articula la normativa básica de esta figura impositiva.



En el caso de la comunidad extremeña y "al igual" que en el resto, lo que ha hecho es, al amparo de una ley estatal, la que regula el modelo de financiación autonómica, "ejercer unas competencias normativas", de modo que si ahora el Tribunal Supremo dice que los distintos profesionales, los empresarios o contribuyentes de este impuesto tienen derecho a la devolución del mismo "tienen que canalizar todas las peticiones a través de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, del Estado".



Así, desde la Junta de Extremadura están "deseando" que este último les emplace, les llame, al igual que al resto de regiones, para ver cómo se va a solucionar esta cuestión, "porque lo que está claro es lo que dice esta sentencia del Tribunal Supremo".



En este sentido y en relación a si cree que Extremadura tendrá que devolver los 150 millones de euros a los que podría ascender la cantidad que debe reembolsar la región, ha incidido en que tienen que verlo en ese seno, espera, de un órgano multilateral en el que puedan hablar todas las comunidades autónomas y el Estado, y que desde este último diga en qué términos y cómo va a proceder a devolver a los contribuyentes ese dinero "que es suyo".