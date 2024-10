PP: Extremadura "no puede dejar de cumplir con sus obligaciones" en materia de migración

Ep.



El Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea de Extremadura ha replicado a Vox que la región "siempre" ha sido una "tierra solidaria" y que, además, "no puede dejar de cumplir con sus obligaciones" en materia de migración.



Así respondía, a preguntas de los medios, el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, José Ángel Sánchez Juliá, a las premisas dadas a conocer por Vox este pasado lunes para aprobar los presupuestos autonómicos en las diferentes regiones.



Entre ellas, se encuentra el rechazo "claro y explícito" a las políticas de reparto de migrantes y establecer planes de retorno de las personas que se encuentren en situación irregular.



Frente a ello, Sánchez Juliá ha echado en falta de ese documento alguna "cifra económica" para incluir en las cuentas regionales, por lo que ha afeado que los portavoces parlamentarios de Vox acudieron a la sede de esta formación en Madrid a que les dieran solo un "PowerPoint".



"Ahora tendrán que aterrizarlo y ver si eso que les dicen desde Madrid que tienen que decir tiene cabida, y lo mantengo, en el proyecto de gobierno de María Guardiola. Tienen que ver si se puede aterrizar a Extremadura, porque yo en lo que vi ayer por medios de comunicación no existía todavía ninguna cifra económica para poder incluir o no dentro de un proyecto de presupuestos", ha aseverado.



INSISTE EN QUE EXTREMADURA ES UNA "TIERRA SOLIDARIA"



El portavoz del Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea ha recalcado que Extremadura "siempre" ha sido una "tierra solidaria". "Y como Extremadura siempre lo ha sido, no puede dejar de serlo", ha añadido y, sobre la premisa de la migración, el 'popular' ha hecho hincapié en que Extremadura "no puede dejar de cumplir con sus obligaciones".



"No podemos ser una tierra que reivindique una financiación justa, basada en la solidaridad como marca la Constitución, y luego ser insolidarios con otras comunidades autónomas, como Canarias, y dos ciudades autónomas, como Ceuta y como Melilla, que tienen actualmente una presión migratoria muy importante", ha considerado.



No obstante, y "dicho esto", Sánchez Juliá ha echado en falta en España una política migratoria por parte del Gobierno, que es quien tiene las competencias a la hora de ejercer esas políticas, ha indicado, ya que lo que "no se puede es cargar la responsabilidad en las comunidades autónomas".



"Tiene que ser el Gobierno de España, y es lo que está pidiendo el Partido Popular, que tenga realmente una política de Estado que frene la inmigración y frene la presión que están teniendo estas comunidades autónomas", ha dicho.



EL PP PIDE "HUMILDAD" Y "RESPETO"



En la rueda de prensa, Sánchez Juliá ha pedido a Vox en Extremadura un "poquito de humildad" y un "poquito de respeto" por el trabajo de la Junta en materia de presupuestos, al tiempo que ha insistido en que todos los grupos contaban desde mediados de septiembre con un anteproyecto de cuentas para 2025.



Este documento "hecho en la Junta" y "no en Génova" o en "Bambú", según ha dicho, contenía las "cuantías", el "escenario económico", las "partidas generales de gastos de personal" o los "gastos corrientes".



"Estos son los números que tiene el próximo presupuesto para el año 2025. Por lo tanto, yo lo primero que voy a pedir es respeto. Esto lo tienen todos los grupos parlamentarios desde el pasado 13 de septiembre. Se va a cumplir un mes desde que han tenido tiempo de estudiarlo, de analizarlo, de interiorizarlo y de aportar", ha aseverado el 'popular'.



El portavoz parlamentario ha insistido en que la Junta de Extremadura ha trabajado en unos presupuestos autonómicos para 2025 que tienen de base el de 2024, unas cuentas que han hecho que en Extremadura haya 7.000 desempleados menos que en 2023, que sea la región "líder en exportaciones" o que se hayan reducido las listas de espera en dependencia o sanidad.



Por ello, ha apuntado que "quien quiera aportar al presupuesto del año 2025 para seguir la senda del crecimiento, bienvenido sea, pero todo dentro del marco del Gobierno".



Finamente, y preguntado por si se pudiera llegar a un acuerdo entre PP y PSOE para que esta última formación se abstuviera y las cuentas regionales pudieran salir adelante, Sánchez Juliá ha expuesto que en los años 2017 y 2018 el PP se abstuvo para que un gobierno socialista aprobase las cuentas.



"Hemos visto cómo el Partido Popular ya fue un partido que antepuso los intereses de los extremeños a su propio interés de partido y a su propio interés electoral para que hubiese unas cuentas en Extremadura y lo hicimos por responsabilidad con los extremeños", ha dicho.



Por ello, ha indicado que en estos momentos se encuentra abierto el proceso de negociación entre los grupos parlamentarios y "están todos los escenarios abiertos". "La generosidad por todos tiene que existir. Es cierto, quien tiene la responsabilidad de poner un proyecto político y un presupuesto es el Gobierno de la Junta de Extremadura, que es lo que se está haciendo. Ahora hay que ver las políticas que se proponen por los diferentes grupos, si tienen encaje dentro de la política del Gobierno de María Guardiola", ha añadido.