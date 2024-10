VOIX: Guardiola tiene que elegir si dialoga con PSOE o con Vox, desde su "negociación"

Ep.



El portavoz de Vox en la Asamblea de Extremadura, Óscar Fernández Calle, ha reafirmado que su grupo no cambia de opinión y que, por tanto, sigue tendiendo "la mano" al PP para negociar los Presupuestos de la región (PGEx) para 2025.



No obstante, ha incidido en que para ello la presidenta de la Junta, María Guardiola, tiene que elegir si dialoga con el PSOE o con Vox desde el "marco de negociación" aprobado por la dirección de la formación de ultraderecha en el documento en el que ha fijado las condiciones a los gobiernos autonómicos del PP para negociar la aprobación de las cuentas regionales, y el cual según Fernández Calle habrá que "matizar".



Tras recordar así que el actual Gobierno de María Guardiola "está en minoría absoluta" y que, por tanto, "tiene que buscar un socio, que sólo puede ser Vox o el PSOE", ha subrayado que es el PP el que tiene que "buscar su socio", ante lo cual ha reiterado que su partido tiende "la mano para negociar, siempre y cuando no se negocie con el PSOE".



Así, en rueda de prensa tras la Junta de Portavoces de la Asamblea celebrada este martes en Mérida, Fernández Calle ha recordado que el "marco de negociación" establecido por la dirección nacional de Vox para negociar los presupuestos en CCAA cuenta con tres premisas "fundamentales".



Son, en concreto, "la revisión de las medidas que han sido paralizadas cuando Feijóo obligó a sus barones autonómicos a romper los gobiernos regionales", un "rechazo explícito a las políticas de inmigración del PSOE y del presidente Sánchez", y "planes concretos de retorno de ilegales, siempre dentro de las competencias que tengan las CCAA, para que se lleven a efecto".



Además de estas tres premisas plantea Vox 10 ejes "fundamentales" que "van en línea" con los 60 puntos que ya en su día firmó con María Guardiola para los acuerdos de gobernabilidad en Extremadura, posteriormente rotos.



"Nosotros no cambiamos, somos un partido previsible, decimos lo mismo, pedimos lo mismo estando en el gobierno y en la oposición", ha espetado el portavoz parlamentario de Vox tras recordar todo el "marco de negociación" que plantea su grupo para negociar los PGEx 2025, y después de lo cual ha dicho que su partido necesita "saber si Guardiola y el gobierno del PP también consideran esos ejes prioritarios o si por el contrario quieren negociar definitivamente con el PSOE".



"Es una decisión que tiene que tomar Guardiola. Vox ha presentado ese marco de negociación, esas tres premisas y esos 10 ejes contra la nada, porque nosotros no tenemos nada por parte del Gobierno de Extremadura. No tenemos proyecto de presupuestos, a nosotros no nos lo han dado a conocer...", ha incidido Óscar Fernández, quien ha incidido también en que, tal y como establece el Estatuto de Autonomía, "es el Gobierno el que tiene la obligación de presentar los Presupuestos a la Asamblea, donde se debatirán, y no al contrario".



PELOTA EN EL TEJADO DE GUARDIOLA



Así, ha considerado que "ahora mismo la pelota está en el tejado de Guardiola, no está en el tejado de la consejera de Hacienda... Está en el tejado de Guardiola". "Ella sabrá qué tiene que hacer con esa pelota, y ella sabrá a partir de ahora con quién quiere sentarse a negociar y a hablar, si es con nosotros o con otro partido político", ha apuntado.



En este punto, ha respondido también a declaraciones efectuadas este pasado lunes por el portavoz regional del PP, José Ángel Sánchez Juliá, sobre la negociación de los PGEx 2025. "28 no es lo mismo que 33... 28 es menos que 33. A veces nos da la sensación de que eso no se entiende", ha replicado al 'popular'.



"Nosotros no sabemos si nuestras propuestas encajan o no encajan en la línea de actuación del Gobierno de María Guardiola. Lo que sí sabemos es que si no hay presupuestos no hay proyecto político. Si luego nuestras propuestas encajan o no encajan eso es problema del gobierno, nosotros ya hemos puesto nuestro marco de negociación encima de la mesa", ha añadido.



En este sentido, ha añadido Fernández Calle que Vox está dispuesto a explicar "de manera paciente" al PP cuáles son sus propuestas para los PGEx y "llevarlas al terreno extremeño, a la realidad extremeña".



También, en respuesta a declaraciones de la presidenta María Guardiola en las que pedía este pasado lunes a Vox que deje de "mirar a Madrid" para la aprobación de los PGEx 2025, el portavoz de la formación de ultraderecha ha planteado que es la 'popular' quien a su juicio "debe dejarse de mirar al ombligo".



COMPETENCIAS EN INMIGRACIÓN



Finalmente, preguntado por si las propuestas de Vox en materia de inmigración pueden llevarse o no a cabo desde las CCAA, Óscar Fernández ha indicado que la Ley de Extranjería en referencia a los MENA permite atribuciones a las comunidades para intentar que "puedan retornar con sus familias a los países de origen". "Sí que tienen las CCAA algunas atribuciones", ha indicado.



En este punto, el portavoz de Vox también ha aprovechado también para reclamar al PP "un compromiso con que no se va a seguir la línea que está marcando el Gobierno central" respecto a la inmigración ilegal.