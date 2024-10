Urgen la aplicación del Plan Educativo LGTBI para llevar la atención a la diversidad

Ep

El 8º Pleno Escolar contra el Bullying por LGBTIfobia celebrado este miércoles en la Asamblea de Extremadura se ha centrado en la reclamación de la puesta en marcha de protocolos y planes específicos para esta realidad para que todos centros educativos, con independencia de la implicación de sus profesionales, se conviertan en espacios "seguros".



Un pleno que en esta ocasión ha contado con la participación del alumnado del IES Pérez Comendador de Plasencia (Cáceres) y con el testimonio de un grupo de jóvenes LGBTI extremeños, bajo el impulso de la Fundación Triángulo, tal y como se viene realizando desde 2016.



Ya entonces fue el primer acto de este tipo celebrado en España, y este 2024 se ha roto otro techo de cristal, pues esta vez ha estado presidido por Claudia, una joven trans, lo que ha supuesto un hito en el parlamentarismo español.



Este centro placentino se ha incorporado recientemente a la Red de Centros por la Diversidad LGBTI, reconocimiento que el Servicio Plural de Fundación Triángulo otorga a los centros educativos comprometidos con la diversidad sexual y de género, y que actualmente cuenta con un total de 22.



El pleno ha contado con la intervención de un grupo de jóvenes LGBTI, dando a conocer sus experiencias en primera persona en el sistema educativo extremeño, para dar a conocer la realidad de los chicos y chicas lesbianas, gais, bisexuales y trans, así como la de aquellos niños y niñas que forman parte de una familia formada por dos madres o dos padres, para señalar los retos pendientes y trabajar para convertir Extremadura en un referente de respeto y diversidad.



La entidad, que lleva más de 25 años trabajando por la igualdad y el respeto a la diversidad en Extremadura, señala la educación como la mejor vía para construir un mundo más inclusivo para todos y sigue esperando el desarrollo del Plan Integral sobre Educación y Diversidad LGBTI, al que se comprometió la comunidad con la aprobación de la Ley LGBTI de Extremadura.



La presidenta de Fundación Triángulo en Extremadura, Silvia Tostado, ha defendido que este pleno se sigue celebrando porque todavía existen realidades de discriminación.

El objetivo es "acabar con el acoso y el bullying, con las violencias directas, físicas o verbales que sufren personas de la comunidad educativa, especialmente estudiantes, por ser LGTBI o porque el grupo les presupone una orientación sexual o una identidad de género diferente a la heterosexual".



Tostado remarca que la diversidad existe en los centros educativos, pues ya en 2019 un estudio de la Junta de Extremadura encargado a la Universidad de Extremadura señalaba que más del 33% de la población no se autopercibía como heterosexual.



Según la responsable de la Fundación Triángulo, una realidad que en los centros educativos "tiene que ser abordada no de manera puntual en un taller o en una conferencia, sino abordada de manera transversal", reclamando que el educativo tiene que abordar la diversidad "cada uno de los días" y tiene que procurar que sea "un espacio seguro" para los alumnos.



Por este motivo, considera que "urge, después de casi 10 años" de la aprobación de la Ley LGBTI, la puesta en marcha del plan educativo LGBTI, que han venido reivindicando cada año a los titulares de la Consejería de Educación.



Un plan educativo que permita que "no dependa de la buena voluntad de equipos directivos y de docentes que se aborden las realidades diversas", porque se han encontrado con centros que "niegan que en sus centros haya realidades LGBTI que abordar y eso es una barbaridad".



Así, ha apostado por ofrecer formación integral a los alumnos para que "esas realidades que se van a encontrar a lo largo de su vida o que van a vivir en primera persona no supongan nunca ningún conflicto".



La presidenta de Fundación Triángulo ha querido visibilizar a los docentes que están "haciendo las cosas bien", aquellos que forman parte de la red de centros por al Diversidad LGTBI, porque pueden ser "espejos" para otros centros que "quizás no han pensado que estas realidades tenían que trabajarse de forma directa y visible".



TESTIMONIOS



Unas de las intervinientes, Irene, ha expresado que al "salir del armario" llegó "todo" lo que "temía", las "risas en los pasillos, las miradas en la calle, los comentarios fuera de lugar o el típico a ver si ahora te voy a gustar porque como te gustan las chicas...".



Todo esto "causa un dolor terrible y un miedo a que la situación empeore" y afectan "hasta el punto de que te aíslas, te alejas o incluso se alejan de ti", con lo que te sienten "sola y cuando llegas a casa no te queda más que llorar sin entender por qué te pasa todo esto, si lo único que quieres es ser tú misma".



Irene, que ha compartido que necesitó ayuda profesional, ha señalado que a día de hoy no sabe si la LGTBIfobia es "cosa de criaturas o de adultos que se quedaron atrás", pero lo que sí sabe es que la LGTBIfobia "está presente y que necesitamos una educación que garantice vidas seguras y libres".



Gabriel, un chico de 16 años de Fuente del Cantos ha contado que no tiene recuerdos de sí mismo "sin la etiqueta de maricón", la misma que le llevó a marcharse de su pueblo. Tras compartir las constantes agresiones e insultos recibidos por su condición, ha pedido el apoyo al colectivo "con hechos y con leyes", porque "el respeto a la diversidad no puede depender exclusivamente del buen hacer de los profesionales. La diversidad debe estar legislada y garantizada".



Carla, una niña trans de 13 años, ha compartido que desde que inició su proceso cuando tenía 8 años ha tenido que cambiar de colegio en dos ocasiones, y ha reconocido que sentía miedo a que, con su intervención en este pleno, los compañeros de su nuevo centro conozcan su realidad y "empiece a ser todo difícil otra vez".



Asimismo, y tras apuntar que hasta ahora solo se lo había contado a su dos mejores amigas en el nuevo colegio, y que estas la han apoyado, ha reclamado a los políticos que hagan leyes que les protejan y que no permitan que "nadie deje de ser feliz".



También ha intervenido Adrián, que se ha definido como un joven bisexual con discapacidad auditiva y cacereño, quien ha compartido la doble discriminación a la que se ve sometido.



"Un alumno con discapacidad, además de lidiar con las barreras físicas, enfrenta una soledad aún mayor cuando su identidad LGBT no es reconocida o protegida", ha apuntado, para añadir que "esto no es solo una cuestión de educación, es una cuestión de derechos humanos", para cuya defensa ha reclamado la implicación de toda la sociedad.