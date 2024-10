Guardiola pide al ministro Óscar Puente que "cumpla con Extremadura"

Ep

La presidenta de la Junta, María Guardiola, ha pedido al ministro de Transportes, Óscar Puente, que "cumpla con Extremadura" en los plazos de la alta velocidad.



Así, lo ha señalado la Jefa del Ejecutivo Regional, tras recordar "palabras literales" del ministro relativas a que "si no se ponía de acuerdo con Castilla-La Mancha (para el trazado de la alta velocidad en dicha región), él daría un puño encima de la mesa".



Así, Guardiola ha indicado "lo que le pido es que cumpla, que cumpla con Extremadura, porque los extremeños estamos cansados ya de tener que esperar y estar a la cola siempre y en el último vagón", recalcando que la comunidad extremeña no lo va a "consentir".



En este punto, en declaraciones a Canal Extremadura tras la inauguración este miércoles en Cáceres del Programa Universidad de Mayores, y recogidas por Europa Press, ha añadido que los plazos de la alta velocidad será una de las "reivindicaciones fundamentales" que ella le planteará al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "cuanto tenga a bien" llamarla para reunirse como "presidenta de todos los extremeños".



Guardiola ha añadido que "lo que espero es que los extremeños, como digo, podamos seguir avanzando. Ya lo hacemos con un Gobierno (regional) que piensa de verdad en los ciudadanos extremeños, pero necesitamos ese empujón del Gobierno central".

En este sentido, ha asegurado que aún la Junta no ha recibido comunicación para la fecha de la reunión de Pedro Sánchez con ella, reconociendo que "aún no hemos recibido la fecha para la reunión. Estoy deseando que me llamen".