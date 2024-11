PSOE: “Guardiola entra en la historia de Extremadura con presupuestos que menos crecen"

El portavoz de Hacienda del Grupo Parlamentario Socialista, Jorge Amado ha señalado que el presupuesto de Extremadura para el 2025 es “histórico” porque es el que menos crece de los últimos 8 años.

El parlamentario popular ha ironizado que "la señora Guardiola lo ha conseguido: ha entrado en la historia de Extremadura. Enhorabuena”, matizando que su logro ha sido “presentar los presupuestos regionales que menos crecen de los últimos 8 años”.

A este respecto, Amado ha argumentado que esta caída de lascuentas para el año que viene va a suponer un “frenazo en seco para la economía de Extremadura”, lo que ha justificado con los datos del PIB extremeño “que es el que menos ha crecido en toda España en el último año.”

El diputado socialista ha señalado que "las erráticas políticas de la señora Guardiola: bajar impuestos, hacer regalos fiscales a los que más tienen y deteriorar los servicios públicos, lastran el crecimiento de la región y no lo dice el PSOE, lo dicen las cifras”.

Por todo ello, ha considerado que las cuentas evidencian que María Guardiola no sabe negociar, pero tampoco sabe “elaborar unos buenos presupuestos”, añadiendo que, “si tenemos en cuenta que es la única ley que presenta en todo el año, podría haberse aplicado y esmerado un poquito más, como han hecho el resto de comunidades autónomas”.

En este punto, ha explicado que el crecimiento de los presupuestos de Extremadura está por debajo de la media del resto de comunidades autónomas, una media que según la AIREF se sitúa en el 5,7%, “casi 3 veces más que el presupuesto extremeño” y ha responsabilizado de esta circunstancia “al festín fiscal de la señora Guardiola a los que más tienen”.

Por ello, ha recordado que como ya le ha dicho la AIREF a la Junta de Extremadura las bajadas de impuestos a los privilegiados tienen consecuencias, y “la primera es que se ingresa menos”.

Además, Amado ha lamentado que este presupuesto va a perjudicar a las políticas sociales, matizando que “las políticas de empleo crecen por debajo de la media y pierden mucho peso entre las políticas sociales, de hecho, la partida para el SEXPE, no crece, se congela”.

Además, se ha detenido en las políticas de sanidad de las que ha asegurado que son de las más perjudicas, cuestionando “¿cómo no vamos a bajar en los ranking de valoración de la sanidadi?”, detallando que la subida anunciada se la va llevar íntegramente el nuevo contrato de ambulancias, “para el resto, nada”.

Amado ha señalado que las políticas de agricultura son las que menos crecen después de las de empleo y se ha detenido en la ejecución presupuestaria en este departamento, “la consejería de agricultura lleva ejecutado el 31,6%, el segundo peor dato después de gestión forestal, con lo que es normal que la lengua azul campe a sus anchas y que no haya regadío en Tierra de Barros”.



NINGUNA PROPUESTA DEL PSOE

El portavoz socialista ha indicado que el presupuesto para 2025 no tiene “guiños” a ninguna de las propuestas que el PSOE le ha hecho.

Según Amado,"estos presupuestos siguen consolidando privilegios fiscales y renuncian al crecimiento de Extremadura; las familias seguirán pagando el comedor escolar; la escolarización 0-3 años en el mundo rural no existe; no hay presupuesto suficiente para construir vivienda protegida, solo más propinillas fiscales para quien ya puede comprar una casa; las familias de clase media, seguirán gastando más del 30% de su sueldo a la hipoteca o al alquiler; no hay presupuesto para nuevas infraestructuras, tampoco el regadío de Tierra de Barros y no hay una apuesta seria para atraer industrias a la región y que crezca el empleo”.

Por ello, ha querido dejar claro que el presupuesto no recoge ninguna de las las propuestas del partido socialista y ha mostrado una gran preocupación sobre los acuerdos que la señora Guardiola tenga con ultraderecha.

Y, Amado ha recalcado que "lo que más nos preocupa es lo que no nos han contado, lo que han pactado con VOX; ¿qué es lo que ha acordado con ellos? ¿qué es lo que ocultan? ¿qué temen?”.

EJECUCIÓN

El portavoz de Hacienda del Grupo Parlamentario socialista se ha fijado en la ejecución del Presupuesto del año corriente, preguntando “¿para qué queremos los presupuestos más altos de la historia si hoy tenemos la peor ejecución de la historia?”, recalcando que el de 2024 está siendo un ejercicio histórico por los datos de ejecución.

Según Amardo, “los peores de la historia” en los la Junta de Extremadura ha ejecutado solo el 15% de las inversiones, puntualizando que "no se sienta ofendida la señora Guardiola, pero ejecutar un 15% de las inversiones, es de perezosos o de querer tomarnos por tontos”.