Morales: "En este momento" no hay motivos para Gallardo asuma responsabilidades políticas

Ep.



El secretario general del PSOE en la provincia de Cáceres, Miguel Ángel Morales, cree que "en este momento" no hay ningún motivo para que el líder de los socialistas extremeños asuma responsabilidades políticas, tras ser llamado a declarar en un juzgado de Badajoz como investigado en el caso de la contratación del hermano de Pedro Sánchez en la Diputación de Badajoz.



Morales ha defendido la "legitimidad" del proceso que llevó a cabo la institución pacense que preside Gallardo y ha achacado el caso a "una instrumentalización excesiva por parte de algunos medios de la derecha" que "están haciendo política dentro de los tribunales".



Aunque ha admitido que no conoce "en profundidad" el procedimiento que se siguió en la diputación pacense para contratar a David Sánchez, ha defendido que se trata de "la contratación de un técnico cualificado con un procedimiento establecido en la normativa".



"Por lo tanto, yo me tengo que creer realmente que hay una legalidad absoluta y, por tanto, no hay nada extraño en contratar a alguien cualificado para ejercer la dirección musical en la Diputación de Badajoz", ha indicado el también presidente de la Diputación de Cáceres en declaraciones a los medios minutos antes de la celebración del pleno ordinario del mes de noviembre en la citada institución.



Así, ha reiterado que "confía en la justicia" y en que "se depuren las responsabilidades que hubiere en el supuesto que las hubiere", pero a renglón seguido, ha reiterado que no ve "ningún tipo de preocupación ni política ni personal para ninguna de las personas" implicadas, y concretamente para el secretario regional del PSOE.



A la pregunta de si considera que Miguel Ángel Gallardo debe optar de nuevo a la reelección como líder de los socialistas extremeños, Morales ha insistido en que "en este momento no hay nada relevante que pueda cuestionar la legitimidad que tiene el secretario regional para seguir adelante" en ese proceso de primarias de cara al congreso regional de los socialistas fijado para enero en Plasencia.



"Miguel Ángel Gallardo tiene la legitimidad absoluta y no tiene ningún tipo de delito ni ningún tipo de reproche penal para presentarse, por lo tanto, está en la legitimidad de presentarse", ha defendido, al tiempo que ha anunciado que no conoce si habrá alguna otra candidatura a la Secretaria Regional del PSOE en Extremadura.



Sobre la petición de Vox de que Gallardo dimita de sus cargos políticos e institucionales, Morales ha señalado que "el fascismo no está legitimado para pedir ética ni pedir ningún tipo de actuación a los partidos democráticos que se han jugado la vida para traer la democracia de este país". "Por lo tanto, lo que diga Vox es irrelevante, irrelevante absolutamente", ha zanjado, al tiempo que ha recalcado que "no hay ningún elemento, en este momento, para sospechar de ningún tipo de responsabilidad penal a ningún compañero en el partido en Badajoz".



Así, ha insistido en que "simplemente se van a investigar una serie de cuestiones", y ha recordado que todo se inicia a raíz de "la denuncia de unos elementos de la extrema derecha que, en la mayoría de los casos, están quedando en agua de borraja".



DENUNCIAS FALSAS



Llegado este punto, ha recordado que el anterior presidente de la Diputación de Cáceres, Carlos Carlos, también fue denunciado por "grupos pseudofascistas y de la extrema derecha" por un asunto de memoria histórica del que fue absuelto. "Por tanto, yo creo que hay que dejar actuar a la justicia, que la justicia llegue hasta las últimas consecuencias y que la verdad prevalezca", ha sentenciado.



"Lo que pasa es que, en este país, la verdad es que es una pena la instrumentalización que se hace de la justicia... y lo más grave de todo, es que no tiene consecuencia para el que denuncia falsamente", ha lamentado, al tiempo que ha subrayado que hay que esperar a que el proceso judicial concluya.



"A día de hoy, no tengo ninguna duda para sospechar de ningún procedimiento de contratación en la Diputación de Badajoz", ha recalcado Morales, que ha dicho que está "absolutamente tranquilo" porque confía en que "se van a archivar los procedimientos". "En el supuesto que hubiera otra cosa, pues ya hablaríamos, pero hoy por hoy la presunción de inocencia tiene que prevalecer y estoy completamente seguro de lo que estoy diciendo", ha reiterado.



Respecto a los informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, Morales ha indicado que prueban que "no hay ningún tipo de enriquecimiento injusto o un enriquecimiento desmedido del otro investigado, el hermano de Pedro Sánchez".



ABSOLUTA TRANQUILIDAD



Al ser preguntado sobre si se podría dar un caso similar en la Diputación de Cáceres de alguna denuncia por contrataciones de personal de confianza, Morales ha defendido que cuando se realiza una contratación se somete a "todas las fiscalizaciones y a todos los procesos que marca la ley". "Yo tengo la absoluta tranquilidad y confío plenamente en todos los técnicos de la diputación, y cuando yo firmo un contrato, está avalado por los informes de fiscalización, por los informes de intervención, de la seguridad jurídica, de todos...", ha explicado.



"Si yo tuviera la menor duda, obviamente, no firmaría nada, pero todo el mundo puede cometer errores en todos los sitios", ha recalcado Morales, que ha vuelto a insistir en las denuncias falsas y en la "instrumentalización" de la justicia, por lo que ha pedido a los jueces que hagan "una reflexión y que no se dejen usar por determinados elementos que lo que quieren es que vuelvan épocas oscuras y negras a este país".



"En cualquier caso, yo insisto en que yo no tengo, en este momento nada, ninguna duda de que los procedimientos en las administraciones públicas, en todas, en las que gobierna el PSOE, en las que gobierna el Partido Popular, están regidas por los principios de legalidad y de igualdad y, por tanto, yo no conozco ningún informe negativo de ningún técnico de la Diputación de Badajoz o no ha salido a la luz ningún informe negativo que pudiera ser determinante", ha añadido.



Así, ha defendido la potestad de realizar contrataciones de personal "en base a los parámetros que marca la ley", tal y como cree que se ha hecho en la Diputación de Badajoz.