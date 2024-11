Miguel Ángel Gallardo: "Cuando uno no ha hecho nada, nada tiene que temer"

Ep.

El presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, ha trasladado sus "ganas" de declarar y "sobre todo aclarar" el próximo 9 de enero y ha asegurado que "cuando uno no ha hecho nada, nada tiene que temer".



Así se ha mostrado Gallardo, quien ha destacado su "absoluta tranquilidad", tras ser llamado a declarar como investigado por la titular del Juzgado de Instrucción nº 3 de Badajoz, Beatriz Biedma, junto al hermano de Pedro Sánchez, David Sánchez Pérez-Castejón, director de la Oficina de Artes Escénicas.



"Cuando uno no ha hecho nada, nada tiene que tener. Lo he dicho en muchas ocasiones y lo mantengo con más firmeza y más después de conocer el informe de la UCO", ha sostenido.



En este línea, Gallardo ha considerado que el informe de la UCO "no tiene ningún tipo de reproche de carácter penal" y muestra "claramente" que la Diputación de Badajoz "ha cumplido estrictamente la legalidad".



MUESTRA "PLENA CONFIANZA" EN LA JUSTICIA



Del mismo modo, Gallardo ha mostrado su "plena confianza" en la justicia, además de destacar que a las instituciones "hay que protegerlas siempre".



"Es verdad que en ocasiones uno no está de acuerdo con el proceder, pero en cualquier caso uno debe de confiar y yo confío plenamente en la justicia", ha añadido.



En esta línea, el presidente de la Diputación de Badajoz ha incidido en que "se podrá estar de acuerdo o no en la creación de una plaza", en relación al puesto que ocupa David Sánchez, pero ha defendido que todo el proceso se hizo "bien" y con "rigor".



"Cuando además uno ve que todo el procedimiento de informes, aprobación de pleno, actas que están y que se pueden comprobar, están en perfecto estado, no solamente uno ve que no hay reproche penal, es que ni siquiera existe reproche administrativo", ha insistido.



Por ello, ha hecho hincapié en que "se puede estar de acuerdo en la creación de una plaza, sí o no", pero esta acción es una "potestad de autoorganización" de la Diputación de Badajoz.



"Por lo tanto, tranquilidad, con ganas de poder declarar y, sobre todo, aclarar, porque, de verdad, como conclusión sólo le puedo decir una cosa, una plaza que se crea en octubre y se ocupa en julio del año siguiente, prisas no existía. Y segundo, y lo más importante, si en vez de llamarse David Sánchez se llamara Juan Pérez, le puedo asegurar que no habría caso", ha defendido.



ASEGURA QUE TIENE EL "APOYO" DE LA EJECUTIVA FEDERAL



Asimismo, a preguntas de los medios por si ha comunicado a su partido la causa de las acusaciones, como establece el código ético, Gallardo, que ha evitado responder a dicha cuestión, ha asegurado que cuenta con el "apoyo" de la Ejecutiva Federal del PSOE.



En esta línea, ha asegurado que, como "cabeza de delegación" y secretario general del PSOE de Extremadura, acudirá este viernes, 29 de noviembre, al Congreso del PSOE en Sevilla.



"Voy con mayor fuerza, con mayor firmeza, con mayor ganas. Porque, al final, está claro que detrás de todo este proceso lo que hay es un intento de linchamiento por parte de la ultraderecha y la derecha de esta región", ha insistido.



Así, ha recordado que el PP, hace "escasas fechas" se personó en el caso, algo que ha considerado que "no es casualidad" sino "consecuencia de una estrategia bien planificada para erosionar al adversario político".



"Lo que pasa es que, cuando el adversario político está limpio, pues no tiene nada que temer. Lo único que tiene es que soportar durante un tiempo la pena del telediario. Yo la soporto con la firmeza, con la convicción de creer en las instituciones, en la justicia. Y, cuando se aclare todo, espero que algunos que hoy piden explicaciones las tengan que dar", ha asegurado.



Del mismo modo, ha acusado al PP de "utilizar la justicia no como fin para esclarecer nada, sino como medio para cargarse del adversario político" y, en este sentido, ha considerado "lógico" que este partido pida su dimisión para "destruir al adversario político".



Finalmente, Miguel Ángel Gallardo ha asegurado que se presentará a las primarias en el PSOE de Extremadura y que lo hará "con más ganas, con más fuerzas y con más ilusión".



Miguel Ángel Gallardo ha realizado estas declaraciones a preguntas de los medios momentos antes de asistir a la XL Feria Agroganadera de Trujillo y VIII Salón de la Carne de Calidad.