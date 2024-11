Este viernes, Asamblea debate la enmienda a la totalidad de Unidas y del PSOE a PGEX 2025

Ep



El pleno de la Asamblea debatirá este viernes, día 29, las enmiendas a la totalidad formuladas por Unidas por Extremadura y por el PSOE, respectivamente, a los Presupuestos regionales (PGEx) para 2025 elaborados por el Gobierno de María Guardiola.



Tras la defensa del proyecto de ley de Presupuestos autonómicos para el próximo ejercicio por la consejera de Hacienda, Elena Manzano, se debatirá la enmienda a la totalidad formulada a las cuentas por parte de Unidas por Extremadura, que fue el primer grupo en registrarla.



Una vez debatida dicha enmienda, será el turno de la defensa de la que formulará por su parte el PSOE. En ambos casos, tanto Unidas como el PSOE solicitarán al Ejecutivo autonómico la devolución de las cuentas para la elaboración de unas nuevas.



Tras el debate de sendas enmiendas a la totalidad llegará el turno de las votaciones. En primer lugar se votará la de Unidas, que fue la primera en registrarse, y de no prosperar se someterá a votación la del PSOE, de tal modo que en caso de tampoco salir adelante se dejaría vía libre para que continuase la tramitación parlamentaria de las cuentas.



EL SENTIDO DEL VOTO DE VOX ES CRUCIAL



Cabe recordar que para que prosperase alguna de las dos enmiendas de totalidad (de Unidas y del PSOE) será crucial el sentido del voto en las mismas por parte de Vox, que no ha registrado por su parte enmienda de totalidad a los PGEx 2025 y que no ha aclarado lo que votará ante la que formulan los socialistas y la de Unidas por Extremadura.



Este papel de Vox de poder contribuir a provocar que los PGEx continúen su tramitación o sean devueltos al Gobierno regional se da porque el PP, formación que sustenta al Ejecutivo que preside María Guardiola, no cuenta con mayoría suficiente para sacar adelante en solitario las cuentas autonómicas para el próximo ejercicio.



Sobre este respecto, el consejero de Presidencia, Interior y Diálogo Social, Abel Bautista, ha considerado este pasado jueves, día 28, a preguntas de los medios en un acto en Mérida que la decisión del Grupo Parlamentario Vox de no presentar una enmienda a la totalidad a los PGEx 2025 es un "voto de confianza".



Así, Bautista ha recalcado que si Vox entendiera que las cuentas presentadas por la Junta no son las que "necesita Extremadura" hubiera presentado una enmienda a la totalidad, por lo que entiende que el no hacerlo "anticipa que existe un voto de confianza a la tramitación" de los presupuestos.