Ayuntamiento Cáceres diseña dos recorridos para conocer la obra del arquitecto Ángel Pérez

El Ayuntamiento de Cáceres anima a los cacereños y cacereñas a conocer la obra del arquitecto Ángel Pérez, a través de dos recorridos autoguiados denominados “La nueva arquitectura en Cáceres” y “La huella (in)visible en la ciudad histórica”.

En concreto, toda la información sobre ellos está en https://www.ayto-caceres.es/publicaciones/cultura/recorridos-autoguiados-por-el-caceres-de-angel-perez/

En este sentido, el concejal de Cultura, Jorge Suárez, ha destacado que “Ángel Pérez, que fue arquitecto municipal de Cáceres entre 1924 y 1967, dejó una profunda huella en la ciudad durante más de cinco décadas".

"Le tocó ser protagonista de una época de grandes cambios urbanísticos y arquitectónicos, y tomó las riendas (junto con otros arquitectos) de la transformación de Cáceres hacia la modernidad: ensanches, nuevos espacios urbanos, edificios… algunos de sus proyectos se han convertido en símbolos de la ciudad, completamente integrados en la actualidad”, ha argumentado.

Además, en su faceta como arquitecto no sólo se ciñó a la construcción de edificios públicos (mercados, instituciones educativas, baños, etc.), sino que también proyectó espacios públicos como el ensanche de la Gran Vía, o la plaza de San Jorge, así como viviendas -con más de 200 propuestas- y proyectos para diferentes negocios (escaparates, farmacias, hornos de pan, etc.).

El primero de los recorridos se inicia en la casa de los Picos, continúa por la Escuela Elemental del Trabajo, Viviendas de la Avenida Virgen de la Montaña nº4, casa de Tomás Pérez, La Chicuela, el Refugio Santo Vito, el Monumento de la Plaza de Colón, la Cruz de los Caídos, el Colegio Público Las Delicias, la Torre conmemorativa Monumento al trabajo y finaliza en el Quiosco de la Música.

Igualmente, el segundo se inicia en la Casa de Baños, continúa por el Antiguo Mercado, la Plaza de San Jorge, el Proyecto de liberación del frente de muralla de la Plaza Mayor 1938 y el Cine Norba, según informa el Consistorio cacereño en una nota de prensa.

“Sus aportaciones al patrimonio arquitectónico cacereño son perceptibles en la actualidad, integradas en el entorno urbano y en equilibrado diálogo con el legado arquitectónico ya existente. Desde el equipo de Gobierno hemos recuperado su figura y le hemos dedicado un monolito en el Paseo de Cánovas como símbolo de su impronta en la ciudad", ha precisado.

En definitiva, tal y como ha avanzado, "con estos recorridos queremos difundir su obra entre los cacereños y cacereñas, porque el Cáceres que hoy conocemos sería impensable sin la figura de Ángel Pérez”, ha sentenciado Suárez.