PSOE ve "irresponsable y frívolo" anunciar los PGEx 2025 "sin tenerlos negociados"

La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista de la Asamblea de Extremadura, Piedad Álvarez, ha señalado que al PSOE le parece “una irresponsabilidad y una frivolidad” anunciar los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma para 2025 "sin tenerlos negociados".

En este sentido, durante una rueda de prensa celebrada en Mérida, la diputada socialista ha explicado que mientras “la señora Guardiola estaba haciendo el detalle de una serie de capítulos sobre los presupuestos de 2025 en la sede de Presidencia, al mismo tiempo, en la Sala de Prensa de la Asamblea, sus socios de VOX decían no tenerlos negociado”.

“¿Qué broma es ésta, qué hemos hecho los extremeños y las extremeñas para tener a estos irresponsables gobernando Extremadura?”, ha apostillado Álvarez, al tiempo que se ha preguntado si todo esto “no responderá a un nuevo capítulo de esa relación tormentosa entre el PP y VOX en Extremadura”.

Álvarez ha realizado estas declaraciones en rueda de prensa tras la celebración de la Junta de las Portavoces, manifestando así “la honda preocupación del PSOE por el devenir de Extremadura, una tierra que fue ejemplo de estabilidad para atraer inversiones y atraer futuro y progreso y que hoy sigue sin saber si contará con unos presupuestos para el ejercicio 2025”.

Por ello, la socialista ha indicado que si este pasado lunes “los socialistas estábamos preocupados por el retraso de los presupuestos, hoy estamos alucinados”. En este punto ha considerado que al PSOE le parece de una frivolidad y una irresponsabilidad anunciar unos presupuestos sin tenerlos negociados con nadie, “algo sin precedentes en esta tierra” y ha señalado que María Guardiola probablemente se haya visto obligada a traer estos presupuestos de una manera apresurada “porque vienen con retraso”.

“Hace más de un mes que, según el Estatuto de Autonomía, tendrían que estar presentados en esta Cámara y no están registrados todavía”, ha argumentado Álvarez, quien ha advertido que los extremeños hemos asistido a un nuevo sainete: “los diputados del PP diciendo que se estaba negociando, y VOX asegurando que sus propuestas estaban claras y que eran las 60 medidas pactadas para hacer presidenta a María Guardiola”.

La portavoz socialista ha señalado que ahora ya no sabemos cuál es la verdad y se ha preguntado si “¿están cerrados esos presupuestos desde Madrid y por eso VOX Extremadura desconoce lo que está ocurriendo aquí o se están negociando desde Extremadura esos presupuestos con total oscurantismo?”.

Álvarez también ha recordado en este punto las palabras de María Guardiola cuando aseguraba “que iba a abrir puertas, ventanas y que su despacho iba a ser un zaguán” y se ha cuestionado qué ha sido de la transparencia, qué ha sido de querer decirles a los extremeños y las extremeñas lo que está ocurriendo.

En su intervención, ha recordado que los presupuestos del pasado ejercicio “también se presentaron tarde”, lo que ha provocado que los extremeños “estemos pagando las consecuencias de un deficitario grado de ejecución”.

“Los presupuestos más altos de la historia no sirven de nada si no se ejecutan, si no se invierte el dinero en los extremeños”, ha lamentado al tiempo que ha advertido que los datos oficiales de ejecución presupuestaria correspondientes al tercer trimestre de 2024 son alarmantes.

“La Consejería de Gestión Forestal, la que se puso en marcha a instancias de VOX, sus socios presupuestarios, gastó solo un 20%, prácticamente solo para pagar las nóminas, abandonando los caminos rurales o el regadío”, ha ejemplificado.

Asimismo, Álvarez ha relatado que en materia de inversiones, “las que mejoran nuestros hospitales, nuestros colegios, nuestras carreteras, las que generan riqueza y empleo”, solo han invertido 2 de cada 10 euros presupuestados. “Es decir, el 80% de los fondos se ha dejado sin gastar guardados por falta de tiempos, de gestión y de proyecto”, ha apostillado.

Por ello, se ha cuestionado para qué sirven una presidenta y un gobierno autonómico que no saben gestionar “los dineros públicos” y solo dirigen las quejas y peticiones al gobierno central. “Una presidenta y un gobierno fake más preocupados por la foto que por el trabajo real”, ha destacado.

Álvarez también ha asegurado que los presupuestos, “como ya anticipó el PSOE y ha certificado la AIREF” han elevado el déficit al 1%. “Es decir, la rebaja fiscal a los más ricos la pagamos todos a través de deuda y los 246 millones de déficit que la consejera Elena Manzano decían que eran falsos, los ha certificado la AIREF, demostrando que han vuelto a mentir”, ha subrayado. ?

ASUNTOS DE PLENO

Por otra parte, la portavoz socialista ha relatado los asuntos que su grupo llevará a debate en el próximo Pleno. “Vamos a hablar del problema de la vivienda, un problema negado sistemáticamente por la señora Guardiola y abordado desde el Ejecutivo con la única receta recurrente que consideran útil para resolver cualquier problema, la bajada de impuestos”, ha indicado.

En este sentido, ha recordado que esa misma medida resultó ineficaz para luchar contra la despoblación. “Los datos demuestran que no han servido nada más que para generar la deuda que pagamos entre todos, ya que desde septiembre de 2023 a septiembre de 2024, Extremadura ha perdido 2000 habitantes, casi 5 al día”.

Álvarez ha recordado que el gobierno de María Guardiola solo ha anunciado dos medidas en materia de vivienda: suprimir los impuestos a los grandes tenedores y crear la oficina antiokupa. En ese sentido ha ironizado sobre la justificación esgrimida por el consejero de Vivienda, quien aseguró que esta oficina “está justificada por el temor a que al salir a pasear con nuestra familia en Cáceres, en Badajoz o en Almendralejo nos ocupen nuestra vivienda”.

De la misma forma, según detalla el PSOE en una nota de prensa, Álvarez ha señalado que esta afirmación demuestra “además de un alarmismo preocupante e insultante, un desconocimiento atroz de la legislación”.

Por ello, ha incidido en que desde el PSOE quieren que los jóvenes, “los que cuenten con avales familiares y los que no, tengan acceso a una vivienda para iniciar un proyecto de vida en Extremadura”.

Álvarez ha indiciado en este punto que su grupo propondrá un nuevo Plan de Vivienda a 80.000 euros, además de instar al gobierno de España a incentivar medidas como el bono de alquiler, los avales o créditos blandos a la población joven.

“Esperemos que nuestras propuestas sean estudiadas con más interés, más reflexión y más análisis, que las que hicimos con los presupuestos al principio de la negociación”, ha sentenciado.