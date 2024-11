La Junta invita a "reflexionar" sobre la violencia contra las mujeres con motivo del 25N

La Junta de Extremadura ha advertido de que la violencia contra las mujeres en la actualidad, "lejos de debilitarse", continúa "amenazando la libertad, la integridad y la seguridad de las mujeres", y lamentablemente, también lo hace "a través de nuevas vías como las redes sociales o las nuevas tecnologías de la información".



Así se recoge en una declaración institucional que el Consejo de Gobierno ha aprobado este martes con motivo de la conmemoración, el próximo lunes, 25 de noviembre, del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.



En concreto, según señala el Ejecutivo regional en esta declaración institucional, desde que 2003 se empezaran a contabilizar las víctimas de violencia de género, han sido asesinadas más de 1.200 mujeres, y más de 300 huérfanos han perdido a sus madres, lo que son "sólo algunas de las preocupantes cifras que hacen necesario que el 25 de noviembre sea un día" para expresar institucionalmente el "rechazo al odio y la violencia que tienen como objetivo las mujeres".



Un día para recordar la necesidad de "actuar" y de "destinar todos los recursos posibles para trabajar unidos, por encima de las ideologías y de las diferencias políticas", así como de "luchar juntos con el firme compromiso y la implicación de todas y todos, como único camino para acabar lo antes posible con esta vergonzante lacra para cualquier sociedad".



ALZAR LA VOZ



Además, según señala, de cara a este año, Extremadura conmemora el 25 de noviembre bajo el lema 'Alza la voz para que se las escuche a ellas', y que a su juicio resume que la sociedad extremeña "no quiere una ciudadanía adormecida e insensible al dolor y el crimen", sino que quiere que "las mujeres y hombres de esta región libre y abierta contribuyan a eliminar la violencia contra las mujeres, desde su propio radio de acción y con la complicidad de las Administraciones públicas y las instituciones".



Por todo ello, señala que "ha llegado el momento de actuar, de remover conciencias, de provocar el rechazo unánime de toda la sociedad hacia cualquier expresión de ataque y desprecio a la mujer, en cualquiera de sus formas".



La Junta de Extremadura reafirma que "va a conmemorar todos los 25 de noviembre", pero también va a "actuar con firmeza y determinación todos los días del año", implementando programas educativos de sensibilización y concienciación, desde las edades más tempranas; educando en igualdad, porque "es la mejor herramienta para lograr frenar esta barbarie", señala.



Además, la atención integral a las víctimas para su recuperación es "otro de los pilares principales de las políticas del gobierno autonómico", y es por ello que pone a disposición de las víctimas todos los medios necesarios "para que puedan comenzar una vida lejos de la violencia, lejos de la dependencia económica, lejos del dolor, y que puedan vivir sin temor, sin tener que mirar atrás".



También quiere poner "especial atención a las mujeres rurales, a veces invisibilizadas, y en las que la violencia de género es más silenciosa y se recrudece como consecuencia de la desigualdad de oportunidades", señala el Ejecutivo.



FOMENTAR ESPACIOS SEGUROS



Por todo ello, la Junta de Extremadura asegura que seguirá "creando y y fomentando espacios seguros donde las mujeres se sientan apoyadas", donde sientan que "pueden romper su silencio y donde se les proporcionen las herramientas necesarias para ser las personas que siempre quisieron ser. Libres, emprendedoras y dueñas de su vida", apunta.



De todos estos objetivos son parte todos los extremeños, por lo que es "fundamental la unidad de la sociedad, sin exclusiones", ya que según apunta, "sólo a través de la alianza entre mujeres y hombres lograremos un día una sociedad más justa e igualitaria".



Finalmente, concluye el Ejecutivo extremeño asegurando que la lucha contra la violencia de género "no debe desacelerarse ni limitarse a la acción de los poderes públicos", sino que "tiene que estar en todo momento interiorizada en una sociedad en la que no hay sitio para los agresores", por lo que insta a la ciudadanía a "ser partícipe de esta justa causa con la que lograremos una tierra más libre y más segura".