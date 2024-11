Manzano señala que ha sido una "prioridad" cambiar la política tributaria de Extremadura

Rd./Ep.

La consejera de Hacienda y Administración Pública, Elena Manzano, ha señalado este jueves que ha sido una "prioridad" para la Junta de Extremadura cambiar la política tributaria de la región, gracias a lo cual se han obtenido "los mejores resultados".

Así pues, durante su intervención, la titular extremeña de Hacienda ha defendido que cambiar la política tributaria "ha sido una prioridad" para el Gobierno autonómico "y ha arrojado los mejores resultados". "Era urgente cambiarlo, los extremeños vivíamos en un auténtico infierno fiscal que asfixiaba a los contribuyentes, provocaba desigualdad con otros territorios y lastraba nuestro crecimiento económico", ha desgranado.

En cambio, según sus palabras, con las medidas del Gobierno autonómico Extremadura se ha convertido en la región que más ha bajado los impuestos adelantando a 8 Comunidades Autónomas en el ranking de competitividad fiscal "y consiguiendo una mayor recaudación". "Por tanto, hay menos cargas para las familias y las empresas y más recursos en la Hacienda de todos los extremeños", ha asegurado.

En este sentido, Manzano ha recordado que los extremeños tributaban a los tipos más altos teniendo los menores ingresos, se prestaba "cero información al contribuyente" y ahora "por primera vez se han hecho ruedas de prensa al inicio y fin de la campaña de IRPF para informar, llamar a los contribuyentes a que se apliquen las deducciones autonómicas y después, valorarlas; frente a la inacción, trabajo".

Así, la consejera ha recordado que con la nueva tarifa de IRPF ajustada a la capacidad económica de los contribuyentes se ha devuelto a los extremeños 42 millones de euros, se ha contado con casi 35.000 nuevos declarantes y que, con la nueva deducción por alquiler de vivienda, que ha pasado de un 5 a un 30 por ciento, se han beneficiado 2.940 contribuyentes con un impacto de más de 2,2 millones de euros devolviendo 758 euros por contribuyente.

"¿Devolviendo dinero a los contribuyentes, a las familias, a los autónomos y profesionales, saben cuánto hemos perdido? Nada. "Hemos recaudado más: 45,7 millones de euros", ha defendido la consejera, tal y como informa la Junta en una nota de prensa.

Manzano también ha desgranado los datos aportados por la Agencia Estatal de Administración Tributaria comparando los años 2023 y 2024 en los que se recoge que en el Impuesto sobre Sociedades los ingresos netos crecen un 22,7 por ciento, mientras que la media estatal se sitúa en el 15,9 por ciento, que el IVA crece un 1,5 por ciento, que en el Impuesto sobre Tráfico Exterior la subida es de un 21,7 por ciento mientras cae un 4,3 por ciento el conjunto estatal.

De igual forma, ha habido una recaudación de 9 millones de euros más en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, 493.932 euros más en el Impuesto de Matriculación y 2.163.019 euros más en tasas y precios públicos. "Más justicia tributaria, menos presión fiscal y más recaudación. Nuestra política fiscal funciona, nuestro trabajo da resultados, llega a las familias extremeñas", ha sentenciado.



POSICIÓN DE LOS GRUPOS



En el turno de los grupos, el diputado del PSOE Jorge Amado se ha preguntado cómo ha pasado la consejera de Hacienda del "rigor académico al terraplanismo ideológico". "¿Cuál va a ser el siguiente argumento, señora consejera? ¿Bajar impuestos nos hace inmortales? ¿Bajar impuestos nos hace rejuvenecer? ¿Bajar impuestos es el elixir de la eterna juventud?", ha dicho.



En esta línea, ha acusado a Manzano de poner en marcha "sin ningún complejo" la política fiscal "más regresiva, más injusta y más de derecha que ha habido nunca en esta región" y que provoca, entre otros aspectos, que sigan abandonado Extremadura ciudadanos a pesar del "exorcismo fiscal".



"¿Sabe por qué se marchan ahora más personas que antes? Porque cada vez que gobiernan ustedes lo que provocan es un auténtico infierno social. Se van, señora consejera, porque temen el infierno y el deterioro que ustedes generan en los servicios públicos", ha sostenido el socialista.



Del mismo modo, Jorge Amado ha recalcado que los "regalos fiscales a los más privilegiados" lo van a pagar caro el resto de los extremeños y se va a generar una "deuda estructural" como mínimo hasta el año 2029, además de asegurar que la "nefasta política de ejecución presupuestaria" y la "incertidumbre política" ha llevado a que Extremadura sea la región que menos ha aumentado el PIB en el último año.



Por su parte, el diputado de Vox Álvaro Sánchez-Ocaña Vara ha defendido que el sentido común "deja una máxima" consistente en que lo pague el ciudadano, "cuanto menos mejor, por supuesto", ha de redundar directamente en su bienestar personal y social.



Así, y sobre los presupuestos para 2025, el diputado de Vox ha asegurado que las "prisas no son buenas" y ha recomendado a los 'populares' que "tengan calma y hablen antes de precipitarse".



En esta línea, ha manifestado que su grupo aún está estudiando las partidas presupuestarias y "la certeza o no de los mismos", a lo que ha añadido que "está claro" que "ustedes proponen con 28 diputados en una absoluta minoría" pero quien dispone, "les guste o no, es o el Partido Socialista o nosotros cinco", en referencia a los diputados de Vox.



Asimismo, ha asegurado que, para cerrar los presupuestos "en condiciones" hay que ingresar pero también hay que ejecutar los proyectos previstos "en tiempo y forma" y gestionar "bien" el dinero. "No vale ingresar, hay que saber gastar, hay que gestionar y hay que redundar ese gasto en todos y cada uno de los ciudadanos", ha aseverado.



En esta línea, y en su segundo turno de intervención, la consejera de Hacienda, Elena Manzano, ha respondido a Sánchez-Ocaña que espera que su grupo esté analizando el PGEx para 2025 y que en la parte tributaria puedan "reforzar" la política tributaria y hacer "justicia" y "devolver a los ciudadanos lo que realmente han pagado con tanto esfuerzo estos últimos años".



Asimismo, el diputado de Unidas por Extremadura José Antonio González Frutos ha mostrado su sorpresa por el hecho de que la consejera haya planteado dicha intervención cuando los datos del PGEx para 2025 presentados este miércoles "le desmienten" y ha señalado que las medidas de ingresos adoptadas en años anteriores tendrán efecto en 2025.



Al respecto, ha incidido en que las medidas de incremento de los salarios o de las pensiones tienen como consecuencia que haya más contribución, lo que, en su opinión, "no tiene nada que ver" con la gestión de la consejera sino que responde a que la situación económica mejora.



Por otro lado, González Frutos ha criticado que Extremadura está perdiendo recaudación "de manera irresponsable" producto de sus políticas, además de considerar que el presupuesto regional para el próximo ejercicio es "expansivo a su pesar", momento en el que ha preguntado por el incremento en la enajenación de inversiones que contienen las cuentas. "¿Qué están vendiendo?", se ha preguntado.



Además, el diputado de Unidas por Extremadura ha rechazado que se obtenga una mayor recaudación bajando impuestos, de lo que, ha defendido, no hay "ninguna evidencia empírica". "Los resultados inmediatos que tiene su política fiscal, que además eso lo dice cualquier estudio, es que se incrementa la desigualdad", ha asegurado, además de criticar la baja ejecución.



Finalmente, la diputada del PP María Isabel Babiano Serrano ha mostrado su satisfacción ante el hecho de que los contribuyentes extremeños ya notan en sus bolsillos el cambio de la política tributaria.



Así, ha expuesto que, durante muchos años, los extremeños han vivido en un "auténtico infierno fiscal" que asfixiaba a los contribuyentes e impedía el desarrollo y el crecimiento económico de Extremadura.



Pero esto, ha dicho, "afortunadamente", ya no es así, porque el Ejecutivo regional del PP ha contribuido a convertir Extremadura en una "tierra de oportunidades" con la puesta en marcha de políticas fiscales y económicas que "funcionan".



Por último, la diputada del PP ha asegurado que Extremadura estará "muy bien representada" en la próxima Conferencia de Presidentes, ya que Guardiola va a debatir y reivindicar mejoras en sanidad y en política de vivienda, pero también se interesará por la repercusión del cupo catalán.