Por toda Extremadura, cientos de personas recuerdan a las mujeres asesinadas

Ep/Rd

Este lunes, con motivo del 25N, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia Machista, miles de personas han salido a las calles de las ciudades y pueblos de Extremadura en la tarde de este lunes para clamar contra la violencia machista.

En el caso de Mérida, alrededor de medio millar de personas han clamado contra la violencia machista y los agresores, y han solicitado mayores medidas de apoyo a las víctimas, en una manifestación que ha partido desde la Plaza de España y hasta el Templo de Diana, donde se ha dado lectura a un manifiesto y se ha realizado una performance.

Con una pancarta en la cabecera de la manifestación en la que podía leerse 'Ni una menos, 25N', y portada por mujeres en algunos casos con máscaras blancas, los asistentes han lanzado proclamas como 'No es un caso aislado, se llama patriarcado'; 'No estamos todas, faltan las asesinadas', o 'No son arrebatos, son asesinatos'.

En representación de la Asociación Malvaluna y de la Plataforma 8M de Mérida, convocantes de la manifestación, Marisa Tena ha defendido que es "necesario" que "toda la sociedad se levante y reivindique y diga que ya basta de tanta violencia contra las mujeres", que están "cansadas y hartas" de ser "asesinadas, violadas, prostituidas y maltratadas por el sólo hecho de ser mujer".

Así, tras poner el acento en que "lejos de avanzar" se está "retrocediendo" en esta materia, ya que "crece el número de denuncias y disminuye las órdenes de protección, aumentan el número de mujeres asesinadas, y se ha incrementado casi en un 60 por ciento el número de mujeres víctimas de violencia sexual", ha lamentado que frente a todo esto la sociedad "no solamente no protesta sino que además silencia, calla y con ello se convierte en cómplice".

Entre los asistentes se encontraban la presidenta de la Asamblea, Blanca Martín; el secretario general del PSOE de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo; el alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, o el portavoz del PP en Mérida, Santiago Amaro, entre otros.

En declaraciones a los medios, Gallardo ha reivindicado en este 25N un Pacto de Estado contra la Violencia de Género "renovado" que sirva para acabar con el "enorme drama" que se está viviendo en España en esta temática.

Sobre los partidos "negacionistas" de la violencia de género, ha advertido de que éstos "hacen daño a la democracia". "Mientras que haya un partido que niega la violencia, tenemos que salir a la calle para reivindicar el derecho de las mujeres porque existe violencia, no existe violencia intrafamiliar, existe violencia de hombres contra mujeres".

Así, Gallardo ha reivindicado el derecho a la libertad de las mujeres, y ha advertido de que mientras sigan muriendo féminas "por el simple hecho" de serlo y a manos del "peor de los terrorismo que es el terrorismo machista", la democracia en España no será "completa".

A este respecto, apuesta por no olvidar que "detrás de cada asesinato hay un proyecto de vida que termina, pero también hay proyectos de vida que nunca serán iguales, que son el de las familias, el de los amigos, el de las personas que lo han querido".

LÁPIDAS POR LAS ASESINADAS EN BADAJOZ

En Badajoz, la Asociación de Mujeres Progresistas de Badajoz ha convocado esta manifestación desde los juzgados de Colón y hasta el Paseo de San Francisco, con unos 300 asistentes, según fuentes de la Policía Nacional, entre ellos, el delegado del Gobierno, José Luis Quintana, la subdelegada en Badajoz, Maribel Cortés, o miembros del PSOE.

Mujeres vestidas de negro o niños con guantes violetas o pañuelos del mismo color con el lema 'X ellas, x todas, rompamos el silencio' han levantado una serie de lápidas para recordar a las víctimas en esta protesta en la que se han podido escuchar gritos como 'Denuncia archivada, mujer asesinada' o 'No es violencia, es terrorismo' o se han podido ver carteles como 'Se acabó' o 'De mayor quiero ser libre'.

La cantautora Rozalén, a través de un vídeo, ha leido el manifiesto, en el que tras referirse a la violencia vicaria, ha señalado que este 25N la Asociación de Mujeres Progresistas quiere personalizar su compromiso con la igualdad en la extremeña Manuela Chavero, condenando su cruel asesinato y solidarizándose con la familia, que ha vivido ocho años de "auténtico suplicio".

"Luchemos hombres y mujeres unidos por ella y por todas las Manuelas del mundo, las que viven el horror de una guerra, como las ucranianas y las palestinas", ha expuesto.

En declaraciones a los medios, la presidenta de la asociación, Isabel Franco, ha señalado que aunque "hay más conciencia social", la violencia "por desgracia no se ha erradicado, e incluso está habiendo una involución por los discursos machistas y las redes sociales".

Además, ha recalcado los derechos de todos, pero "sobre todo" los de las mujeres, "hay que estar continuamente conquistándolos y nos volverá a tocar luchar otra vez por cosas por las que ya hemos luchado".

"NO ESTAMOS TODAS" EN CÁCERES

En Cáceres, unas 500 personas han participado en la manifestación convocada por la Plataforma Mujeres por la Igualdad que se ha celebrado bajo el lema 'No estamos todas'.

La marcha ha salido de la Plaza de América de la capital cacereña y ha recorrido un tramo de la avenida de España hasta llegar al Quiosco de la Música, donde se ha leído un manifiesto en el que se ha alzado la voz "contra la violencia machista" y el "hartazgo" porque "son muchas las mujeres asesinadas por el hecho de haber nacido mujeres".

Con cánticos de 'Maltratador, basura social', 'Tu cuerpo no es una vasija ' o 'Todos y todas contra el machismo', la marcha ha concluido con la lectura de un manifiesto en el que han recordado que desde 2003 han sido asesinadas 1.286 mujeres, 41 en lo que va de año, y están aumentando los casos de violencia vicaria, ya que se llevan 61 asesinatos de menores desde el 1 de enero de 2013 hasta el día de hoy de lo cuales 8 son de este año .

"De ninguna manera queremos dejar que esta terrible realidad persista como una crisis silenciosa", añade el texto, que convoca a los hombres "a implicarse en esta lucha y defender la coeducación como estrategia para construir un futuro con mayores cotas de igualdad y tolerancia".

Tras la lectura del manifiesto, alumnas del Conservatorio Profesional de Danza han interpretado una pieza han realizado una performance.

La marcha de Cáceres ha contado con la presencia de la vicepresidenta Primera de la Asamblea de Extremadura, Lara Garlito, el presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, y la concejala de Asuntos Sociales del Ayuntamiento de Cáceres, Encarna Solís, entre otros cargos públicos, así como representantes de algunos sindicatos.

En el manifiesto, leído por la exconcejala socialista, María José Pulido, también se ha mostrado el apoyo a las mujeres que "mueren por defender su libertad", así como "a las que luchan por los derechos reproductivos", las migrantes, las refugiadas y las que sufren las guerras , las explotadas sexualmente" y "aquellas que se ven forzadas a alquilar sus vientres", o las que sufren mutilación genital.

Y, ha concluido que "la violencia que sufrimos las mujeres adopta muchas formas", como la violencia de género de todo tipo, la prostitución, la pornografía, las agresiones o los acosos sexuales, por lo que el manifiesto pide a los poderes públicos "garantías para que las mujeres podamos vivir en libertad y seguras".